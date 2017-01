Primarul din Rasova a privat 50 de copii din comună de o excursie gratuită la Constanţa

Peste 4.000 de copii din comunele judeţului Constanţa beneficiază, pînă la sfîrşitul lunii august, prin programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, de excursii gratuite la Constanţa, incluzînd vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Acvariu, Aqua Magic, Telegondolă şi Circo Aquatico. Conform programului stabilit de CJC, ieri a venit rîndul copiilor din comunele Aliman şi Rasova să vină la Constanţa, însă micii locuitori ai Rasovei nu au beneficiat de această oportunitate. “Astăzi trebuia să fie prezenţi aici şi copiii din comuna Rasova. Iniţial, primarul Mihalache Neamţu şi-a anunţat prezenţa, spunînd că va veni împreună cu elevii să viziteze toate aceste puncte turistice însă, cu numai o zi înainte de a trimite copiii în excursie, ne-a anunţat că nu poate veni, privînd copiii de o excursie pe care mulţi dintre ei nici nu îndrăznesc să şi-o dorească. Primarul pedelist şi-a motivat gestul spunînd că nu a putut face o selecţie a copiilor care să participe la program (?!). Gestul său nu a fost corect faţă de cei mici, mai ales că ei nu au culoare politică! În plus, prin gestul său, primarul din Rasova a privat şi alţi 50 de copii din alte localităţi de excursia estivală, pentru că dacă şi-ar fi anunţat intenţia în timp util, s-ar fi putu face modificări în program, pentru a participa alţi copii, potrivit afirmaţiilor coordonatorului programului “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, Radu Volcinschi. Reamintim că primarul Rasovei a procedat la fel şi anul trecut, cînd a refuzat să trimită 50 de copii în excursie la Constanţa. În schimb, de excursia de ieri au profitat din plin copiii din comuna Aliman, care au vizitat toate obiectivele turistice din Constanţa. “Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut astăzi. Avînd în vedere că noi stăm foarte departe de Constanţa, mulţi dintre noi nu am avut ocazia să vedem aceste locuri frumoase. A fost o idee foarte bună ca noi să venim azi aici. Am fost şi anul trecut cu şcoala şi mă bucur că am învăţat bine, pentru că am putut să vin şi anul acesta“, a spus Georgiana Hristu, o fetiţă de 10 ani din Aliman.