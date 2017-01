Primarul din Tortomanu a depus o nouă plîngere penală împotriva directorului şcolii din comună

Conflictul dintre primarul din Tortomanu, Gheorghe Panait, şi directorul Şcolii cu clasele I-VII din comună, Petre Prisecaru, a luat amploare în urma refuzului şefului administraţiei locale de a aproba plata salariilor cadrelor didactice pentru luna decembrie a anului trecut. Reamintim faptul că Gheorghe Panait a depus, la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Medgidia, o plîngere împotriva conducerii Şcolii cu clasele I-VIII din Tortomanu, pe care o acuză de faptul că a înaintat Primăriei o foaie de prezentă neconformă cu realitatea. Primarul a specificat în plîngere faptul că pînă în momentul în care Parchetul nu se va pronunţa în acest caz, nu va aproba plata drepturilor salariale pentru cadrele didactice ale Şcolii din Tortomanu. Gheorghe Panait susţine că, în urma demersului său, Petre Prisecaru a venit, ieri dimineaţă, la sediul Primăriei, pentru a cere explicaţii într-un mod “necivilizat”. Primarul a declarat că nu poate tolera un astfel de comportament din partea directorului unei instituţii de învăţămînt şi că a depus deja o nouă plîngere împotriva sa. “În jurul orei 10.30, mă aflam în biroul meu şi lucram, cînd am auzit gălăgie pe holul instituţiei şi am recunoscut vocea lui Petre Prisecaru. N-am reacţionat, dar am auzit că acesta striga cît putea de tare că primarul a cheltuit bani publici dar că nu le dă salariile profesorilor. Apoi uşa s-a deschis şi individul a pătruns în biroul meu, ţipînd la mine şi adresîndu-mi următoarele cuvinte: «Bă, de ce nu le dai, bă, banii profesorilor?». L-am poftit să părăsească biroul”, a specificat primarul în plîngerea pe care a înaintat-o Parchetului. El a adăugat că a încercat să îl împingă afară din birou pe Prisecaru, care, însă, a opus rezistenţă. “I-am spus că dacă refuză să plece să rămînă el şi părăsesc eu biroul, ceea ce am şi făcut”, a adăugat Gheorghe Panait. Primarul susţine că situaţia creată a blocat activitatea funcţionarilor din Primărie, care, nemaiputînd lucra în “vacarmul creat”, au ieşit în faţa instituţiei pînă la calmarea spiritelor. Primarul a declarat că în timp ce administratorul Primăriei, Aron Stănoiu, a solicitat sprijinul Poliţiei, Petre Prisecaru a continuat spectacolul. “Am observat cum Prisecaru se aşază pe scaunul meu, sărind şi manifestîndu-se exact ca maimuţa Chita. Afîndu-mă la cîţiva metri de uşa biroului, am văzut cum, după terminarea acestor manifestări neomeneşti, Petre Prisecaru a ridicat două-trei hîrtii de pe birou şi le-a ascuns în cojocul pe care îl purta. Nu-mi dau seama despre ce hîrtii este vorba pentru că biroul meu este plin de documente importante”, a mai scris în plîngere Panait, adăugînd că, după aceea, Prisecaru a ieşit în holul instituţiei unde a continuat să ţipe şi să ameninţe că îl va acţiona în instanţă pe primar. “În holul instituţiei se aflau cîteva zeci de cetăţeni care veniseră să-şi depună actele în vederea primirii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi cetăţeni din alte localităţi, veniţi să rezolve diferite probleme. Cu toţii au asistat la circul creat pentru a nu ştiu cîta oară de acest Prisecaru”, a mai precizat primarul. El a solicitat instanţei să analizeze plîngerea sa şi să dispună măsurile care se impun.