Primarul din Tortomanu aduce la cunoştinţa prefectului modul în care a fost distrus sistemul de irigaţii din comună

Primarul din Tortomanu, Gheorghe Panait, a înaintat prefectului Dănuţ Culeţu o adresă prin care îi aduce la cunoştinţă faptul că sistemul de irigaţii din arealul comunei a fost distrus. Panait susţine că vinovaţi de acest lucru se fac cei care au preluat, în 2002, în mod gratuit, de la SNIF, staţiile magistrale subterane şi canalele de irigaţii, prin înfiinţarea AUAI. ”Pentru menţinerea sistemelor de irigaţii în funcţiune s-au acordat chiar şi subvenţii guvernamentale, dar dumnealor le-au distrus prin valorificarea la centrele de colectare a fierului vechi a tot ceea ce a fost din fier, aluminiu sau cupru în aceste staţii. O astfel de asociaţie este şi AUAI PAS Cezotor Tortomanu, avîndu-l ca preşedinte pe Ion Ţolea şi ca director executiv pe Venilia Trofin. Această societate deservea peste 5.000 ha teren agricol prin cele cinci staţii de pompare dar, în momentul de faţă, nu mai există nimic”, a specificat primarul din Tortomanu în adresa înaintată prefectului. El a adăugat că Ion Trofin a fost director general al SC Cezotor SA Tortomanu, din 2000 a ocupat funcţia de preşedinte al Asociaţiei PAS Cezotor SA Tortomanu iar, doi ani mai tîrziu, a devenit şi preşedinte al AUAI PAS Cezotor Tortomanu. ”Cumulînd cele trei funcţii, Ţolea a reuşit să sărăcească societatea de stat cu peste 177 miliarde lei vechi, aceasta intrînd în faliment în 2005. În aceste condiţii, ne punem fireasca întrebare, la care dorim să ne răspundă domnul prefect: Cum a reuşit acest Ţolea să ajungă director adjunct la DGAIA Constanţa în acelaşi an în care SC Cezotor SA intra în faliment? În acest post, Ţolea n-a rezistat decît un an, pentru că, cu sprijinul dvs. (al prefectului - n.r.), a devenit angajat al Poliţiei Sanitar Veterinare Constanţa, în scopul de a i se pierde urma, fiiind căutat de proprietarii de teren cărora nu le-a plătit arenda timp de cinci ani, deşi a folosit mii de ha de teren agricol. Ne întrebăm ce sumă din cele 177 milioane lei vechi datorate creditorilor de către SA Cezotor a folosit Ion Ţolea pentru sponsorizarea organizaţiei PNL Constanţa în campania electorală din 2004?”, a mai scris Panait în adresă. În acelaşi timp, primarul se întreabă, în condiţiile în care se anunţă un an secetos, cum îşi vor iriga culturile proprietarii şi arendaşii de teren agricol aflat în arealul AUAI PAS Cezotor. ”Le vom preda lecţii politice PNL sau, ţinînd cont de evenimentele din ultima vreme, veţi aduce un primar PNL la Tortomanu? Se pare că aceasta vă este intenţia atîta vreme cît aţi organizat strîngerea de semnături pentru demiterea mea şi aţi emis un ordin ilegal, ignorînd Constituţia României şi legislaţia în domeniu, în vederea organizării referendumului din 11 februarie”, a scris Gheorghe Panait în adresa în care a adăugat că opinia publică trebuie să cunoască toate aceste fapte.