Primarul din Tortomanu îl acuză pe subprefectul Claudiu Palaz că i-ar fi oferit bani unei femei care susţine demiterea sa

După ce membrii Comisiei pentru organizarea referendumului din Tortomanu s-au deplasat în satul Dropia pentru a verifica autenticitatea semnăturilor cuprinse în listele depuse la Prefectura Constanţa, primarul Gheorghe Panait a lansat acuzaţii grave la adresa subprefectului Claudiu Palaz, unul dintre membrii Comisiei. Primarul susţine că subprefectul i-a oferit bani unei femei din satul Dropia, care a declarat, în faţa Comisiei şi a jurnaliştilor, că îşi susţine semnătura pentru demiterea primarului, pe care îl acuză de faptul că nu i-a mai dat, de cîteva luni, ajutorul social care i se cuvenea în baza Legii 416\2001.. La rîndul său, primarul a explicat că banii nu au mai ajuns la oameni din cauza faptului că fondurile pentru ajutorul social nu au mai fost alocate de către Guvern de mai multe luni. ”Mai mulţi oameni mi-au adus la cunoştinţă faptul că subprefectul Claudiu Palaz i-a dat un million şi jumătate de lei unei femei pe nume Mihaela Creţu, din satul Dropia, care a făcut circ în faţa jurnaliştilor şi care a declarat că îşi susţine semnătura pentru demiterea mea. Subprefectul Palaz şi cu prefectul Dănuţ Culeţu se comportă de parcă tot judeţul ar fi moşia lor”, a declarat Gheorghe Panait. El a adăugat că s-a deplasat pînă la domiciliul femeii pentru a afla chiar de la ea motivele pentru care doreşte înlocuirea sa. “Am aflat că, de fapt, Mihaela Creţu este nemulţumită din cauza faptului că nu poate să primească alocaţie complementară pentru copilul său. Vinovate de această situaţie sînt secretara Primăriei şi angajata de la Stare Civilă. Ele sînt cele care ar fi trebuit să o informeze pe această femeie despre faptul că problema sa se poate rezolva doar în instanţă şi că primarul nu poate face nimic pentru ea. Dacă aceste angajate ale Primăriei s-ar fi achitat de atribuţiile lor de serviciu, Mihaela Creţu nu ar mai fi ajuns să conteste primarul, care nu are niciun amestec în problemele sale”, a declarat Gheorghe Panait. El a adăugat că a contestat în nenumărate rînduri activitatea celor două angajate ale Primăriei Tortomanu.

Pus la curent cu acuzaţiile primarului, subprefectul Claudiu Palaz s-a declarat extrem de surprins. El a recunoscut că i-a oferit o sumă de bani acelei femei, dar a declarat că gestul său nu are nicio legătură cu faptul că aceasta îl contestă pe primarul din Tortomanu. ”Este adevărat că, împreună cu colega mea de la Prefectură, i-am oferit bani acelei femei, dar am făcut acel gest pentru că am fost impresionaţi de copilul ei, care este foarte frumos. Am făcut acest gest în faţă membrilor Comisiei şi a jurnaliştilor. Nu m-am ferit de nimeni. I-am făcut o poză micuţului şi i-am spus femeii ca de acei bani să îi cumpere ceva. Afirmaţia primarului nu are nicio logică. Primarul poate spune orice”, a declarat Claudiu Palaz. La rîndul său, Gheorghe Panait a declarat că, în condiţiile în care Palaz spune adevărul, gestul său este unul frumos, dar că nu ar fi trebuit făcut într-un astfel de moment şi, cu atît mai puţin, de faţă cu ceilalţi localnici, care poate sînt la fel de săraci ca şi acea femeie. “Era mai bine ca subprefectul să se abţină de la astfel de gesturi pentru că a creat un precedent nefericit”, a concluzionat Gheorghe Panait.