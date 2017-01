Primarul din Valu lui Traian și fostul prefect Dănuț Culețu, judecați pentru abuz în serviciu

11:15:34 / 07 Ianuarie 2015

consilier local Patrutoiu Ion

A facut cu fonduri europene restaurantul CASĂ ȚĂRĂNEASCĂ si locuiești fiul cu norasa an acea lacatie verificați nu a fost nici o data restaurant an aceiași curte mai e o clădire tot cu fonduri europene si acolo locuieste o familie an loc de birouri cum era trecut pe panou la restaurantul lui Patrutoiu ion ( Nasu Si Finu ) se organizeaza nunții de 10 ani nu da nici o factura persoanelor care organizează an acel local nunți verificați domnilor de la DNA DICOT cei de la poliție nu ai băgați an seama ca mai mult va ancurca sant an legătură cu poliția