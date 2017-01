Primarul îşi lasă comuna fără apă

Mai mulţi locuitori din Cogealac, care au dorit să-şi păstreze anonimatul, au semnalat că nu au avut apă potabilă în cursul zilei de ieri, în plină caniculă. Ei susţin că s-au mai confruntat cu această situaţie şi în alte zile, dar, deşi au semnalat de fiecare dată problema la Primărie, autorităţile locale din Cogealac nu au luat nicio măsură pentru a asigura apa necesară locuitorilor comunei. Primarul comunei, Hristu Cati, dă din umeri şi susţine că motivul pentru care se opreşte apa în Cogealac este că nu sunt bani pentru plata curentului, dar şi a reparaţiilor care trebuie făcute la sistemul de alimentare cu apă. Un alt motiv pentru aceste întreruperi ar fi vechimea sistemului de apă care necesită investiţii din partea autorităţilor locale. „Reţeaua de apă este destul de veche şi are nevoie de reparaţii, însă nu avem cu ce bani să le plătim. Bani sunt în Trezorerie şi nu îi putem lua pentru că nu s-au ţinut şedinţele de Consiliu Local Cogealac din cauză că opt consilieri nu s-au prezentat când au fost convocaţi”, a declarat primarul comunei, adăugând că Primăria Cogealac are în Trezorerie 300.000 de lei de care nu se poate atinge. De cealaltă parte, consilierii locali din Cogealac susţin că nu este nevoie de decizia Consiliului pentru alocarea de fonduri privind reparaţiile la sistemul de alimentare cu apă, întrucât banii pentru astfel de intervenţii sunt bugetaţi în bugetul aprobat de Consiliu pentru anul în curs. În plus, consilierii spun că sistemul de apă este un serviciu externalizat, aflat sub administrarea autorităţii locale, şi nu necesită aprobarea CL pentru investiţii. La doar o oră după ce primarul a fost contactat de reporterii „Telegraf”, ca prin minune, la robinetele din Cogealac a început să curgă apa. Poate s-au găsit bani pentru curentul electric... sau poate nu...