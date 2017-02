Primarul liberal al Timișoarei dă cu subsemnatul în fața procurorilor

Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara, a ajuns, vineri dimineaţa, la sediul DNA din Capitală, fiind citat într-un dosar de corupţie. Edilul a precizat că nu ştie în ce calitate a fost chemat pentru că a fost citat telefonic.

"Nu ştiu să vă zic nimic dar vă garantez că nu am nicio treabă cu corupţia. Nu ştiu despre ce e vorba. Am primit citaţia telefonic. Nu am emoţii pentru că nu am nicio legătură cu corupţia, nici cu traficul de influenţă. Am primit un telefon să fiu la ora 10.30. Vă spun când ies", a declarat Nicolae Robu când a ajuns la DNA.

La audieri a mers şi Traian Stoia, viceprimar al Timişoarei, avocatul acestuia precizând la ieşirea din sediul DNA este suspect. La audieri urmează să ajungă şi fostul primar, Gheorghe Ciuhandu. Avocatul lui Stoia le-a spus jurnaliştilor că toţi cei trei au calitatea de suspecţi în cauză.

"Se pare că s-au vândut circa o mie de de imobile. Nu mă pot pronunţa asupra a ceea ce a fost înainte. A existat o hotărâre a administraţiei precedente prin care s-a permis să se vândă apartamente şi pe baza de contracte de închiriere semnate anterior datei de intrare în vigoare a legii. Din mandatul meu sunt două apartamente. E vorba de un apartament cu o cameră de 24 mp şi unul de două camere către nişte familii modeste. Nu se poate vorbi de corupţie, de persoane sus-puse. Eu am cerut aparatului primăriei şi am dovezi să-mi spună dacă aceste tranzacţii au fost făcute cu respectarea legii şi am primit răspuns că da, s-a respectat legea. Mă consider nevinovat. De aia există un aparat de specialitate, să facă toate verificările. Probabil cele mai multe case s-au vândut în timpul domnului Ciuhandu, că a intrat în viogoare legea în 1996. În 2013 eu am cerut să se investigheze toate transferurile de proprietate şi am menţionat inclusiv clanuri", a declaratNicolae Robu la ieșirea din sediul DNA.

În aceeaşi cauză a fost pus sub învinuire fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, dar şi viceprimarul Traian Stoia.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este vorba despre retrocedarea ilegală a 968 de imobile din zona centrala a Timişoarei, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de euro. În dosar sunt vizaţi mai mulţi funcţionari