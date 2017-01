Primarul Mangaliei, la raport

Primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, şi-a prezentat raportul de activitate pentru perioada 21 iunie 2009 - 21 iunie 2010, în prezenţa membrilor consiliului consultativ al primarului, reprezentanţilor conducerii instituţiilor publice şi agenţilor economici din oraş. Tusac a spus că proiectele sale au fost sabotate de o parte dintre consilierii locali şi, drept urmare, unele se derulează cu întârziere, iar în 2009, opoziţia a încercat să-l demită din calitatea de primar al Mangaliei, dar fără izbândă. „Din păcate, oraşul Mangalia şi cetăţenii lui au asistat la un circ mediatic oferit la fiecare şedinţă de către consilierii locali şi multe proiecte au întârziat sau au fost la limita pierderii lor, din cauza tergiversării votării proiectelor de hotărâre care le vizau. Mai mult, prin hotărârile adoptate de unii consilieri, bugetul local a fost grav afectat. De exemplu, în timp ce Guvernul stabilea creşterea impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele fizice cu 20%, o parte din consilierii din Mangalia adoptau o hotărâre de scădere a acestor taxe pentru persoanele juridice. Astfel, prejudiciul adus bugetului local este de aprox. 2.000.000 lei în primele şase luni ale acestui an”, a declarat primarul Mangaliei. Tusac spune că 2009 a fost hotărâtor pentru investiţiile aflate în derulare şi pentru atragerea finanţărilor europene în marile proiecte de dezvoltare a municipiului Mangalia.

Printre cele mai importante proiecte enumerate de primar, realizate în cel de-al doilea an de mandat sau care încă sunt în derulare, se află lucrările de modernizare a Căminului de Bătrâni Mangalia, investiţie ce se realizează cu finanţare europeană, iar valoarea proiectului ajunge la 2.855.847,2 lei, aplicarea unui sistem de colectare a deşeurilor prin amplasarea unor containere de colectare selectivă a deşeurilor în 21 de zone din municipiul Mangalia, construirea unui Centru de dezvoltare a turismului transfrontalier România – Bulgaria, prin amplasarea a 26 de infokiosk-uri instalate în principalele complexe hoteliere, amenajarea Portului Turistic - Marina Mangalia, modernizarea cordonului Saturn - Venus şi un proiect pentru ecologizarea lacurilor din Neptun. Un alt proiect important al administraţiei locale, demarat încă de la început de mandat şi care continuă, este acordarea pachetelor pentru pensionarii cu venituri mici, pentru persoanele de peste 60 de ani fără venituri şi pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. „Reuşim să dăm, în an de criză, şase pachete pe an pentru pensionarii din Mangalia”, a afirmat primarul din Mangalia.