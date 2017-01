Primarul Mangaliei le-a promis elevilor condiţii mai bune de studiu

Porţile şcolilor s-au deschis, ieri, şi pentru copiii din Mangalia, care au păşit în noul an şcolar alături de părinţi şi profesori. Primarul municipiului, Claudiu Tusac, a ţinut ca, în prima zi de şcoală, să fie prezent la deschiderea anului şcolar, adresîndu-le copiilor, cu această ocazie, cîteva cuvinte. El a fost aşteptat de sute de copii de la Şcolile nr. 1 şi nr. 2, precum şi de copiii de la Grădiniţa nr. 4. Claudiu Tusac a declarat că înţelege emoţiile părinţilor pentru copii, deoarece, la rîndul său, este părintele a doi copii. Primarul Mangaliei i-a asigurat atît pe cei mici, cît şi pe părinţii lor, că va face tot ce este cu putinţă pentru a le oferi condiţii mai bune de învăţat. De exemplu, Tusac le-a promis copiilor de la Şcoala nr. 2 că le va moderniza terenul de sport, care arată într-o stare deplorabilă, iar pentru copiii de la Şcoala r. 1 şi Grădiniţa nr. 4 va amenaja noi locuri de joacă. \"Copiii trebuie să aibă spaţii de învăţat bine puse la punct, locuri de joacă frumoase şi posibilităţi de a studia, pentru că, fără toate acestea nu putem forma o generaţie de mîine capabilă să modernizeze România. Avem nevoie de elevi bine pregătiţi şi sănătoşi, pe care municipiul Mangalia să se bazeze în viitor\", a spus Tusac. Tot ieri a sunat şi “Clopoţeulul amintirilor” pentru dascălii din oraş. “Nu ne gîndim doar la viitorul oraşului, ci şi la trecutul lui. Astfel, nu i-am dat uitării pe cei care au pus bazele învăţămîntului în oraş, cei care au format generaţia care acum munceşte pentru comunitate. Este vorba de “Seniorii Cetăţii Callatis”, dar, de data aceasta, doar de cei din breasla profesorilor, care au aceleaşi emoţii la primul clopoţel din prima zi de şcoală”, a spus Claudiu Tusac. Primăria Mangalia a hotărît ca, începînd din acest an, să preia proiectul iniţiat de actualul primar, Claudiu Tusac, în urma ecoului pe care evenimentul l-a avut în urmă cu un an, cînd acesta a oferit o petrecere cadrelor didactice din localitate. Intitulată “Clopoţelul amintirilor”, manifestarea de ieri a reunit dascăli aflaţi la pensie. Foştii profesori s-au întîlni la sala Belvedere a hotelului President din Mangalia, unde au avut ocazia de a depăna amintiri, entuziasmaţi de bucuria revederii. Prin organizarea acestei întîlniri, municipalitatea, alături de primarul Mihai Claudiu Tusac, a dorit să-şi arate respectul pentru seniorii oraşului.