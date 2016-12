Primarul Mazăre acuză ANI de poliţie politică

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, ieri, după ce a primit o adresă din partea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) prin care a fost anunţat că instituţia s-a autosesizat şi va declanşa procedura de verificare a averii sale, că în spatele cercetărilor ANI se află Traian Băsescu. “Ştiam de 10 zile ce face ANI. S-a autosesizat imediat după declaraţiile înregistrate la Turnu Măgurele, în care îl catalogam pe preşedintele Băsescu drept Iuda. Declaraţiile mi le susţin în continuare. Este convingerea mea despre el. Nu este în regulă reacţia instituţiilor statului, însă ne-am obişnuit în ultimii cinci ani cu poliţia asta politică”, a spus Mazăre. El a anunţat că îi aşteaptă pe reprezentanţii ANI să verifice orice document doresc, însă a subliniat că prima persoană care ar fi trebuit să fie verificată este Băsescu, după care, fiicele sale: “Dacă tot duce lupta împotriva corupţiei de cinci ani şi pozează în cavalerul alb, Băsescu ar fi trebuit să dea un exemplu pentru toată România şi să se pună la dispoziţia acestor instituţii pentru a fi verificat. Eu nu am nicio temere după ce m-am bătut cu toată poliţienimea, procurorimea, cele care răspund la ordin”. Mazăre a mai afirmat că nu a ascuns niciodată proprietăţile sale şi sumele pe care le deţine, subliniind că există o coincidenţă mult prea mare în faptul că verificările demarate în ce îl priveşte de către diferite instituţii ale statului - Poliţie, DNA sau, mai nou, ANI, au survenit imediat după ce a făcut declaraţii împotriva preşedintelui. “ANI s-a autosesizat la fel ca cei de la DNA. Diferenţa dintre declaraţia de anul acesta şi cea de anul trecut este de 20.000 de euro, survenită în urma încasării unor bani pentru nişte acţiuni vîndute în urmă cu patru ani, care figurează într-un contract, cu impozit plătit la stat, iar eu încasez anual o sumă. La mine aşa e moda, cu autosesizatul”, a mai spus primarul. În opinia lui Mazăre, atacurile repetate împotriva sa au ca ţintă şi PSD-ul: “Sînt o figură destul de colorată, cu notorietate, şi atunci poate ceea ce spun eu contează în rîndul oamenilor şi de aceea vor să mă discrediteze, dar nu vor reuşi. După cum s-a văzut, după patru ani de anchetă, am cîştigat alegerile cu 69% din sufragii”.

Radu Mazăre a subliniat că, în urma multiplelor tentative de discreditare cu care s-a confruntat, s-a obişnuit să fie înconjurat în permanenţă de propriii avocaţi. “Cît voi trăi în România, voi trăi cu avocaţii lîngă mine, pentru că aşa se face la noi. Eu am justificări şi pentru banii pe care îi am încă din 1993, cu toate că nu ar trebui. Mai ştiu că cei de la ANI vor să colaboreze cu serviciile secrete, cărora le-au cerut să meargă în Brazilia şi în Cipru ca să verifice dacă am proprietăţi acolo. Am aflat că vor să îmi verifice maşinile. Nu au decît să facă ce vor. Una dintre maşinile cu care umblu este înmatriculată pe Conpress, una este a unui prieten, două figurează pe o altă firmă, dar nu cred că ar trebui să le dau explicaţii despre maşinile cu care umblu, ci despre cele care sînt pe numele meu. Toate aceste autosesizări vin din partea celui care este disperat, fibrilat că s-ar putea să nu mai iasă preşedinte”, a spus primarul. El a revenit şi asupra subiectului posibilei sale candidaturi la prezidenţiale, întărind prima sa declaraţie conform căreia nu va intra în lupta electorală: „Îmi susţin afirmaţia că nu voi candida la aceste alegeri. Din punctul de vedere al lui Băsescu, care acum spune ceva şi peste cinci minute îşi schimbă declaraţia, aceasta ar fi, într-adevăr, o problemă, însă eu nu fac aşa ceva. Pentru alegerile următoare... Ne mai dăm cu zmeul, ne mai dăm cu parapanta... Nu se ştie niciodată! Oricum, în cinci ani, Băsescu nu a făcut nimic”.