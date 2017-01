Primarul Mazăre anunţă sprijin masiv pentru nevoiaşi

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, le-a dat ieri numai veşti proaste reprezentanţilor Puterii, pe care i-a acuzat de faptul că au încercat, în permanenţă, să stopeze dezvoltarea municipiului. Reintroducerea taxelor speciale, în conformitate cu noua legislaţie privind administraţia publică locală, va reprezenta o bulă de oxigen de care municipalitatea constănţeană a fost privată în ultimii doi ani, la comanda prefectului Culeţu, subordonat Alianţei portocalii. Radu Mazăre a anunţat ieri extinderea, din 2007, a două programe sociale deja cunoscute de constănţeni: majorarea cu 50% a sumelor acordate familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie şi dublarea ajutorului în alimente pe care municipalitatea îl acordă pensionarilor cu venituri mici (noul plafon va fi de patru milioane de lei) şi persoanelor fără venituri, care se va extinde şi la persoanele cu handicap. Mai mult, Primăria va amenaja, în fiecare cartier al municipiului, cluburi pentru pensionari, unde accesul va fi gratuit. „Am să le dau o veste proastă acestor ciocli: nu li se va împlini dorinţa de a îngropa oraşul, pentru ca, ulterior, să arate cu degetul către Mazăre, care n-a putut să facă. Să vedeţi ce se va întîmpla în 2007! Sînt foarte multe proiecte de investiţii pentru oraşul Constanţa pe care o să le fac publice marţi, la dezbaterea despre taxele şi impozitele locale”, a declarat Radu Mazăre

„Ciocli ai municipiului Constanţa”! Aşa i-a catalogat ieri preşedintele organizaţiei judeţene a PSD, primarul Radu Mazăre, pe reprezentanţii Alianţei DA, pe care i-a acuzat de faptul că au îngropat toate proiectele edilitare demarate de autoritatea locală la nivelul municipiului. „Doi ani au încercat cu toate organele statului să ne bage în puşcărie. În paralel au încercat să stopeze tot ce se poate construi bun. Fie că erau proiecte cu bani de la Guvern sau de la UE, toate au fost îngropate de aceşti ciocli portocalii”, a declarat Mazăre. El a adăugat: „Am să le dau o veste proastă acestor ciocli: nu li se va îndeplini dorinţa de a îngropa oraşul, pentru ca, ulterior, să arate cu degetul către Mazăre, care n-a putut să facă. Să vedeţi ce se va întîmpla în 2007! Sînt foarte multe proiecte de investiţii pentru oraşul Constanţa pe care o să le fac publice marţi, la dezbaterea despre taxele şi impozitele locale”. Primarul a anunţat că, anul viitor, constănţenii vor plăti aceleaşi taxe ca şi anul acesta, cu menţiunea că vor intra în vigoare noile taxe de barieră, de irigat şi de pază şi taxa de tramă stradală. „Ţipau aceşti ciocli, în frunte cu prefectul Culeţu, că trebuie anulată taxa de tramă stradală pentru că nu există aşa ceva în Europa şi în România, dar numai la Braşov este de trei ori mai mare decît cea din Constanţa. Nu mai vorbesc despre Bucureşti, pentru că acolo, aceste taxe sînt de 10 ori mai mari”, a afirmat Radu Mazăre.

Cluburi pentru pensionari în toate cartiere oraşului

Primarul a dezvăluit ieri trei dintre programele care vor fi dezvoltate anul viitor de către municipalitate, toate vizînd persoanele în vîrstă, nevoiaşii, cei pentru care Alianţa a promis creşteri ale veniturilor, care au întîrziat însă să apară. „Atît cît am putut, am susţinut întotdeauna aceste categorii sociale. Din 2007 vom da ajutoare sub formă de hrană tuturor pensionarilor cu pensii de pînă în patru milioane, nu pînă în trei milioane de lei cum era pînă acum. Le vom da ajutoare persoanelor peste 60 de ani care nu au venituri şi tuturor persoanelor cu handicap. Din calculele noastre, vom sprijini cu alimente peste 50.000 de persoane, dar nu de trei ori pe an - de Sf. Maria, de Paşte şi de Crăciun -, ci de şase ori pe an”. Mai mult, pentru persoanele în vîrstă, Primăria va amenaja 10-15 cluburi în aproape toate cartierele oraşului „Accesul în aceste cluburi va fi gratuit, le vom dota cu mobilier, remi, table, şah şi cîte un televizor cu plasmă, unde pensionarii să poată urmări ale actualului Guvern. Mai mult, vîrstnicii vor putea servi gratuit cafea, ceai, apă plată şi vor avea la dispoziţie 10 seturi de ziare în fiecare club. În principiu, un asemenea club ar costa maximum 100 de milioane de lei pe lună, adică 1 miliard lunar pentru toate cluburile. Cioclii ăştia portocalii vor frecventa şi ei cluburile pensionarilor, pentru că în politică nu o să mai fie prezenţi. O să comenteze de acolo ce facem noi, pentru că noi construim în oraş”, a anunţat Mazăre, care a adăugat că persoanele cu handicap vor beneficia de serviciile a două astfel de cluburi. Primarul a spus că aceste cluburi vor funcţiona în special în sezonul rece, urmînd ca, pe timpul verii, să se amenajeze foişoare în diverse spaţii din oraş, cu aceeaşi destinaţie şi aceleaşi servicii pentru persoanele vîrstnice. Cel de-al treilea proiect are în vedere creşterea ajutorului pe care Primăria Constanţa îl acordă persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie sau vîrsta de 80 de ani, de la două, la trei milioane de lei, din 2007. „Să crape fierea în cioclii ăştia portocalii, pentru că nu numai că nu au reuşit să ne bage în puşcărie, dar nici nu au reuşit să ne oprească să dezvoltăm oraşul”, a declarat primarul. Estimările reprezentanţilor municipalităţii arată că, dacă se reintroduce taxa auto pentru camioane, estimările de încasări acoperă aproape în totalitate programele de sprijin al nevoiaşilor. Autoritatea locală va utiliza banii proveniţi din această taxă pentru reabilitarea carosabilului deteriorat, fapt care va permite utilizarea unor fonduri mai mari pentru programe sociale.

Gigacaloria va costa 1,075 milioane lei

În 2007 va continua şi programul de reabilitare integrală a tramei stradale şi trotuarelor de pe raza municipiului Constanţa. Anul viitor, programul de asfaltare este foarte încărcat, pentru ca lucrările să se încheie în cel mult doi ani. Singura întîziere a fost cauzată de faptul că magistralele de gaze nu au fost încă instalate în totalitate. „Pentru terminarea integrală a asfaltărilor mai avem nevoie de lucrări în valoare de 22 de milioane de euro. Am asfaltat pînă acum de 40 de milioane de euro şi am organizat licitaţie pentru lucrarea de 22 de milioane de euro pe care a cîştigat-o aceeaşi firmă, dar care va finanţa 80% din lucrare. Avem bani pentru aceste lucrări. Vă aduceţi aminte de prefectul Cuculeţu cînd am discutat despre finanţarea asfaltărilor cum făcea? «Cum să îndatorăm Primăria?! Ce-o să facă copiii noştri peste şase ani, cînd va trebui să plătim înapoi?!» Şi noi rupem cu lucrările! Şi o să mai continuăm şi anul ăsta şi anul viitor, şi pe străzi şi pe trotuare”, a subliniat primarul. Totodată, Primăria face eforturi pentru a menţine preţul Gigacaloriei din Constanţa la nivelul celui din capitală, respectiv 1,075 milioane lei: „Efortul pentru menţinerea subvenţiei este foarte mare. Vă voi prezenta în decembrie cum Guvernul a alocat bani oraşelor portocalii pentru a subvenţiona energia termică, în timp ce nouă ne revin zero lei. Şi anul trecut v-am arătat cum au fost împărţiţi banii numai pe criterii colorate. La fel au început să facă şi anul acesta, pentru primarii portocalii.”

Primăria ar putea da în judecată Guvernul

Primăria Constanţa intenţionează să acţioneze în instanţă Executivul, pentru faptul că, printr-o ordonanţă de Guvern, a întîrziat procedurile de concesionare a Cazinoului din Constanţa. La sfîrşitul anului trecut, autoritatea locală a organizat o licitaţie pentru concesionarea obiectivului. La licitaţia internaţională s-a prezentat o singură firmă care administrează şi Cazinoul din Bucureşti şi, după încă o convocare, nu s-a prezentat decît această firmă. Urma să se treacă la negocierea directă dintre Primărie şi această societate pentru concesionarea Cazinoului. „Între timp, deştepţii ăştia de la Guvern au dat o ordonanţă conform căreia din comisia de negociere trebuie să facă parte şi un reprezentant al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural. Membrul de la Cultură va fi însă desemnat abia după ce deştepţii ăştia dau normele de aplicare a ordonanţei. Cînd a fost aprobată ordonanţa s-a anunţat că normele vor fi aprobate în şase luni. Au trecut deja nouă, iar normele nu mai apar. Firma stă cu garanţia depusă şi aşteaptă. Noi aşteptăm să desemneze deştepţii ăştia o persoană pentru a putea începe negocierile. Cred că o să-i dăm în judecată pe deştepţii ăştia, pentru că noi pierdem. În loc să luăm bani pe Cazino, să-l reabilităm, să redevină punct de atracţie, stăm şi plătim cheltuielile Cazinoului”, a declarat primarul.