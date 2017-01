Primarul Mazăre, eliberat de judecătorii ICCJ

Primarul Radu Mazăre a fost eliberat, aseară, sub control judiciar, în jurul orei 22.20, după 24 de ore în care a fost reţinut de procurorii DNA Bucureşti în dosarul pe care l-au deschis pe numele lui şi în care este cercetat modul cum au fost construite, cu cel mai mic preţ din România, locuinţe pentru 3.000 de oameni fără casă din Constanţa. Alături de primar, tot aseară a fost eliberat şi omul de afaceri Avraham Morgenstern, care fusese reţinut, tot pentru 24 de ore, de aceiaşi procurori DNA, în acelaşi dosar. Practic, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) le-au respins procurorilor toate probele (dacă au existat) şi argumentele prezentate în susţinerea solicitării lor de arestare preventivă pentru 29 de zile a lui Mazăre, pe care l-au acuzat că ar fi luat 175.000 de euro mită, prin off-shore-uri care au livrat fonduri în conturi din ţări în care este dificil să iei urma tranzacţiilor, şi a lui Morgenstern, care ar fi dat banii respectivi. Procurorii susţin că omul de afaceri ar fi plătit suma respectivă pentru a se asigura că va câştiga licitaţia publică pentru obţinerea contractului de construire a campusului social Henri Coandă, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, fără TVA. DNA a anunţat că va contesta decizia ICCJ de eliberare a primarului.

La ieşirea din arest, Avraham Morgenstern a spus doar că nu se aştepta să fie reţinut şi a plecat fără să facă alte declaraţii. În schimb, Radu Mazăre a dat declaraţii ample. În stilul caracteristic, a început cu o glumă, în care a afirmat că nu poate reclama, în perioada arestului, decât sforăiturile lui Dan Radu Ruşanu, fostul preşedinte al ASF. Revenind într-un cadru mai sobru, Mazăre a subliniat că procurorul care a dispus reţinerea lui este acelaşi care a cerut şi reţinerea lui Nicuşor Constantinescu. „Este inadmisibil ca un procuror să dispună şi să ceară arestarea, iar trei instanţe diferite să infirme cererea procurorului. O să propun ceva la nivelul PSD: procurorilor, la doi ani, să le fie evaluată activitatea. În sensul că, dacă o mare parte dintre solicitările de arestare au fost refuzate de instanţă, să părăsească procuratura”, a spus Mazăre. El a precizat că toate documentele din contractele cu constructorul au fost verificate şi aprobate în prealabil de Ministerul de Finanţe.

Mazăre a indicat şi faptul că presiunile politice pe care le face DNA în toată ţara la ora actuală, şi, în mod special, în Constanţa, sunt la ordinul lui Băsescu. El a amintit de spectacolele groteşti regizate la Constanţa în ultimele 30 de zile, unul în cazul lui Nicuşor Constantinescu, asaltat acasă de mascaţi, iar celălalt în cazul său: „Este intolerabil să ceri arestarea de două ori la rând a unui om bolnav de cancer (Constantinescu - n.r.) şi tot de două ori să fie eliberat. Este intolerabil să mă urmăreşti pe mine cu mascaţi, în condiţiile în care eu îmi exprimasem la telefon, prin avocatul meu, disponibilitatea de a mă prezenta la DNA. Nu am primit răspuns de la procuror. Aşteptând, mi s-a făcut foame şi am plecat la restaurant. Când am ajuns acolo, au năvălit mascaţii peste mine”. Primarul a criticat faptul că, în ambele cazuri de la Constanţa, DNA a recurs direct la soluţia de forţă, fără să respecte procedurile privind citarea prealabilă: „Procurorul nu a putut să îmi explice de ce a preferat să mă aducă cu mascaţii, deşi a recunoscut că am un istoric bun în relaţiile cu instituţiile din justiţie”.

Cât despre acuzaţiile de dare şi luare de mită în cazul Henri Coandă, Mazăre a scos în evidenţă aberaţia emisă de procurori: „Constructorul a pierdut 300.000 de euro în contractul pe care l-a derulat pentru campusul social. Cred că trebuie să fii nebun să dai şi şpagă pentru a pierde 300.000 de euro”. Este firesc să fie aşa, pentru că, având în vedere preţurile infime pe care le acceptă Primăria Constanţa pentru construirea campusului, firma acestui constructor a fost singura care s-a înscris la licitaţia publică pentru prima fază a proiectului. Ca dovadă, la licitaţia actuală pentru faza a doua, nu s-a mai prezentat nimeni. „Sunt mândru că am făcut acest cartier, sunt mândru că am reuşit să îl construiesc cu sumele astea şi că mii de oameni nu mai trăiesc pe străzi”, a spus Mazăre.

Ca un amănunt specific manierei în care DNA îşi desfăşoară activitatea, nici în dosarul Henri Coandă (275 euro/mp), nici în dosarul retrocedărilor, nimeni nu a făcut vreun denunţ. Instituţia nu s-a autosesizat la fel de sprinţar şi în cazul lui Adriean Videanu, care a cumpărat locuinţe sociale de lux cu 1.500 euro/mp. Ca şi în cazul disputelor privind modificarea acţionariatului din Portul Constanţa, Radu Mazăre a atacat sistemul „procurăresc” care, din motive oculte, blochează economia în detrimentul oamenilor de rând. Dacă, în cazul portului, apropiaţii regimului Băsescu se opun din răsputeri creşterii numărului de constănţeni care primesc subvenţii, în cazul de faţă alungă investitorii care şi-au dovedit deja buna credinţă. „De exemplu, constructorul ăsta, care a venit din Israel să facă un cartier cum este campusul social, nu o să mai facă niciodată nimic în România. Vreau să apreciez curajul, înţelepciunea şi verticalitatea judecătorului. Dacă există o salvare de acest sistem opresiv, numai instanţele pot să ne salveze”, a declarat Mazăre. Întâlnirea primarului cu presa s-a încheiat în acelaşi ton jovial, cu ironii la adresa ameninţărilor cu moartea pe care le-a primit şi a faptului că nu mai poate părăsi ţara, fiind eliberat sub control judiciar: „Nu mai plec în Madagascar şi vă aştept pe litoral de 1 Mai. Poate tot răul este spre bine, cine ştie, poate că îmi luau ăia beregata pe acolo”.

Revenind la acuzaţiile procurorilor DNA, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău s-a declarat extrem de surprins de acuzele procurorilor, întrucât firma omului de afaceri indicat drept fiind cel care a dat mită a participat singură la licitaţiile organizate de Primărie. „Nu ştiu care ar fi logica să dai mită pentru un contract pentru a câştiga o licitaţie la care te-ai prezentat doar tu. Mi se pare lipsit de logică; atâta vreme cât ai participat la licitaţie şi ai fost singurul care a făcut asta, este clar că vei câştiga, din moment ce ai respectat toate elementele din caietul de sarcini. Este cel puţin absurd”, a declarat Făgădău. El a spus că nu înţelege de ce ar accepta Mazăre o şpagă de 175.000 de euro, în condiţiile în care, de 18 ani (14 ca primar şi patru ani ca deputat - n.r.), acesta îşi donează întreaga indemnizaţie cazurilor sociale (totalul sumei donate în aceşti ani este mult peste 200.000 euro!). „Vă spun că, pentru un primar care este în funcţie de 14 ani, ceea ce după calculul meu înseamnă foarte mult, dacă ne raportăm la un salariu de 1.000 euro/lună, asta înseamnă 12.000 euro/an, asta înseamnă aproape suma respectivă. Vreau să vă zic doar atât: Radu Mazăre, din 2000 şi până astăzi, şi-a donat indemnizaţia de primar. Nu cred că, dacă ar fi avut nevoie de acei bani, ar fi donat-o în continuare. Este o situaţie de-a dreptul ridicolă”, a mai spus viceprimarul.