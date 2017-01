Primarul Mazăre, într-un pictorial pentru Playboy

Neconvenţional, nonconformist, iubitor al modei retro, al ţărilor exotice şi al femeilor frumoase, practicant de sporturi extreme, posesor al unei colecţii invidiate de maşini de epocă, primarul Constanţei, Radu Mazăre, apare acum în Playboy, într-un pictorial desprins parcă din anii ’30. Scenariul shooting-ului (realizat de regizorul Ioan Cărmăzan) îl aşează pe Radu Mazăre în zona episoadelor gangstereşti cu răpiri, tranzacţii pe bani grei şi pistoale. În loc de depozitele din Chicago, echipa Playboy a ales Portul Constanţa, zona Siloz, folosind ca elemente de decor două dintre superbele maşini pe care primarul le are în colecţie. Îmbrăcat într-un costum retro, cu pantofi asortaţi şi pălărie, Radu Mazăre a pozat în gangsterul anilor ’30, a dat indicaţii de regie şi a socializat cu muncitorii din zonă care, curioşi, au venit să vadă ce face primarul în port. Reprezentantul Playboy, Ramona Pop, a declarat că oamenilor le plac poveştile şi că o astfel de poveste, avînd în centru o personalitate atît de cunoscută şi controversată, cum este primarul Constanţei, va fi cu siguranţă foarte căutată. Concepţia imagistică, care reflectă pe deplin ideea scenaristului şi, mai mult, o împlineşte pe alocuri, conţine elementele new age ale artei fotografice, bazîndu-se pe detalii puternice, lumină, fizionomie şi postură. „Naratorul” poveştii este Roger Mantu, care într-o sesiune foto ce a durat două ore, a imortalizat şi adus în contemporaneitate, cadru cu cadru, unul dintre cele mai fascinante episoade ale istoriei lumii. „Orice ieşire din cotidian îmi face plăcere. Îmi plac maşinile retro, îmi plac femeile frumoase şi filmele cu gangsteri, aşa că, de ce nu... Ştiu că se vor ridica voci, aşa cum a fost şi acum doi ani, cînd am mai dat un interviu pentru revistă, iar Adrian Năstase a comentat că unii fac politică, iar alţii dau interviuri la Playboy, dar... rezultatele proiectelor mele se văd, aşa că de ce să nu fac şi un shooting pentru Playboy?”, a spus Radu Mazăre. Pictorialul va apărea într-unul dintre numerele viitoare ale revistei.