Primarul Mazăre vrea turişti ruşi pe litoral

ÎNTÂLNIRE. Înainte de 1989, turismul la malul mării era una dintre sursele de venit la bugetul naţional, pentru că statul comunist întărise relaţiile cu ţări precum Polonia, Cehoslovacia sau Rusia pe acest segment. Pe lângă sindicaliştii care veneau în fiecare vară la mare, în staţiunile de pe litoral erau prezenţi mereu turişti polonezi, cehoslovaci, ruşi sau din ţările nordice. După Revoluţia din 1989, turismul a fost lăsat în paragină, nu pentru că ar fi dispărut specialiştii, ci pentru că aşa trebuia, pentru ca activele existente să se degradeze şi să ajungă în proprietatea unora sau altora la preţuri derizorii. Staţiunea Mamaia a cunoscut un declin continuu în perioada 1990-2000. Schimbarea administraţiei locale în anul 2000 a readus staţiunea Mamaia în atenţia autorităţii locale, care a înţeles că aceasta poate fi principala sursă de venit pentru bugetul local. La 10 ani distanţă, staţiunea Mamaia este cea mai căutată locaţie pentru petrecerea sejurului, dar mai ales pentru distracţie. Primăria Constanţa a înţeles că investiţiile în entertaiment sunt cheia succesului. Chiar dacă unii spun că Mamaia a ajuns la apogeu, primarul Constanţei, Radu Mazăre, doreşte în continuare să dezvolte acest segment. Întâlnirea de vineri de la sediul Primăriei, dintre Radu Mazăre şi noul consul al Federaţiei Ruse la Constanţa, Mihail Reva, a fost un nou prilej pentru primarul Constanţei de a încerca reînnodarea relaţiilor, cel puţin din punct de vedere turistic.

SOLICITARE. Primarul Mazăre i-a solicitat consulului Federaţiei Ruse, Mihail Reva, sprijinul în ceea ce priveşte aducerea la Mamaia a unor investitori ruşi. “În România, mai ales în Constanţa, trebuie să ne axăm pe agrement şi distracţie în ceea ce priveşte turismul. Din păcate, până în prezent nu am reuşit să atragem turişti din Rusia în cei 10 ani de când sunt primar şi nici înainte de a fi primar nu am văzut în Mamaia. În acelaşi timp, în Bulgaria, Turcia şi Egipt este plin de turişti ruşi. Sigur, marea şi plaja noastră nu sunt comparabile cu cele din Egipt sau Turcia, însă acestea sunt ţări musulmane, unde distracţia şi agrementul, în ceea ce priveşte cluburile, sunt mult mai restrânse, din cauza religiei. Noi am putea să mergem pe această nişă. Voi face o solicitare scrisă consulului Federaţiei Ruse la Constanţa să ne pună în legătură cu unul sau două cluburi celebre din Moscova sau Sankt Petersburg, cu care să discutăm, ca să le aducem la Mamaia. Dacă vor accepta propunerea noastră, aceste cluburi vor aduce turişti proprii. Sunt foarte mulţi tineri ruşi care cheltuiesc sume enorme pentru distracţie şi aş dori să-i aducem la noi. Este păcat ca ruşii să cheltuiască banii în Bulgaria sau Turcia”, a declarat Radu Mazăre. La rândul său, consulul Federaţiei Ruse la Constanţa, Mihail Reva, a afirmat că se bucură de ospitalitatea celor din Constanţa şi că va face tot ceea ce poate pentru ca relaţiile româno-ruse să se consolideze, considerând că, la Constanţa, turiştii ruşi se vor simţi la fel ca acasă. „Industria entertaiment-ului este foarte dezvoltată la Moscova. Cu siguranţă, veţi găsi un partener în Federaţia Rusă pentru dezvoltarea relaţiilor economice, chiar în sectorul pe care l-aţi menţionat”, a declarat Mihail Reva.

În ceea ce priveşte turismul, nu putem să nu remarcăm indolenţa ministerului de resort. Deşi, la nivel mondial, ruşii sunt printre cei mai apreciaţi ca turişti în ceea ce priveşte cheltuielile pe care ei le fac, Ministerul Turismului nu şi-a îndreptat deloc atenţia spre această zonă. Elena Udrea, în loc să încurajeze agenţiile de turism din Rusia să aleagă România ca destinaţie turistică şi să o promoveze intens, face contracte de colaborare cu Facebook şi promovează turismul românesc pe site-uri de socializare. Milioanele de euro cheltuite până acum de minister pentru promovarea turismului s-au dovedit a fi fonduri aruncate în buzunarele clienţilor politici, pentru că niciunul din cei care trăiesc din turism nu a simţit vreo schimbare.

RECUNOAŞTERE. Consulul Rusiei la Constanţa a remarcat şi Programul de locuinţe ieftine pentru tineri, considerând că Federaţia Rusă poate oferi sprijin României în acest sens. “Nu pot să nu apreciez programele care se desfăşoară la Constanţa, şi mă refer aici la cel de locuinţe ieftine. Este foarte important un astfel de program pentru comunitate. În Federaţia Rusă, un astfel de program se derulează la nivel naţional, pentru că politica este aceea de a ajuta tinerii. Trebuie să vă felicit pentru acest program şi să vă spun că Rusia vă poate împărtăşi experienţa pe care o are în acest domeniu”, a spus Mihail Reva. Programul de locuinţe ieftine pentru tineri, derulat la Constanţa de primarul Mazăre, este unicat în România. Guvernul ar fi putut să preia această idee şi să o dezvolte la nivel naţional, aşa cum fac ruşii. Pentru România ar fi fost un punct de plecare în ceea ce priveşte relansarea economică, pentru că însemna angrenarea în acest program a firmelor de construcţii, însemna reducerea şomajului, însemna venituri la bugetul de stat.