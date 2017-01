Primarul, „mitraliat” cu dosare şi încercări de destituire

Primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă că, după alegerile parlamentare de la sfârşitul anului trecut, este supusă unei campanii murdare pentru denigrarea sa prin „fabricarea” unor dosare penale şi încercarea de organizare a unui referendum pentru demiterea sa. Mariana Mircea a spus că această „campanie” este dusă pe trei fronturi: Poliţia Cernavodă - Prefectura Constanţa prin prefectul Claudiu Palaz şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, prin procurorul Teodor Niţă. Dacă în privinţa Poliţiei Cernavodă primarul a spus că aceasta o achetează pentru tot felul de „mizerii” cum ar fi o presupusă calomnie adusă unei persoane, în celelalte două cazuri, acuzele privind pe prefectul Claudiu Palaz şi procurorul Niţă sunt mai grave. Mariana Mircea a afirmat că în acţiunea de organizare a referendumului nu înţelege logica prin care Claudiu Palaz acţionează pentru a susţine acest demers. Mai mult, primarul susţine în continuare că semnăturile strânse în acest caz sunt false. Pe de altă parte, Mariana Mircea este indignată de faptul că procurorul Niţă a recomandat trimiterea sa în judecată sub învinuirea că a menţionat date inexacte în declaraţiile de avere şi de interese depuse la data de 16.07.2009. Mariana Mircea spune că acuzaţiile în acest caz reprezintă „o fantezie a inspectorilor ANI, preluată cu ochii închişi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi, în special, de procurorul Teodor Niţă”. Ea acuză modul de furnizare a informaţiilor către presă cu privire la dosarele aflate în cercetare. Mariana Mircea a acuzat, de asemenea, că principala vină care i se atribuie pe nedrept în dosarul cu ANI este faptul că „nu a trecut în declaraţia de avere şi terenul aferent locuinţei. „Nici prefectul Palaz, ori şeful Poliţiei din Cernavodă Emilian Nicolae nu şi-au trecut în declaraţiile de avere terenul de sub casă. Oare ei nu trebuie să aibă dosar penal?”, a spus Mariana Mircea, care a adăugat că toate aceste acuze nu sunt decât rea voinţă în efectuarea actelor de urmărire penală. Contactat telefonic, prefectul Claudiu Palaz a spus că cererea de efectuare a referendumului aparţine unor cetăţeni din Cernavodă. De asemenea, am încercat să aflăm părerea procurorului Teodor Niţă, care nu a dorit să comenteze afirmaţiile primarului.