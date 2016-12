Primarul New Yorkului, posibil candidat la preşedinţia SUA

Primarul New York-ului, Michael Bloomberg, unul dintre cei mai bogaţi americani, afirmă că are idei prea categorice pentru a deveni preşedinte al ţării. Dar observatorii estimează că Bloomberg, care a fost la un pas de a candida pentru preşedinţia SUA în 2008, a început deja să reunească condiţiile pentru a candida în 2012, ca independent. Respingerea de către alegători a partidelor democrat şi republican, precum şi sentimentul că guvernul s-a arătat neputincios în faţa unor dosare ca războiul în Irak şi mareea neagră în Golful Mexic ar putea oferi şanse primarului New York-ului, care se află la al treilea mandat. ”El are climatul adecvat şi are bani. Resursele sunt întotdeauna o problemă pentru candidaţii unei terţe părţi dar pentru Bloomberg resursele sunt asigurate”, notează Tom Jensen, director al unui institut de sondaje din Raleigh, Carolina de Nord.

În vârstă de 68 de ani, Bloomberg susţine o politică bugetară conservatoare şi idei liberale în materie de viaţă socială. El aliază experienţa politică cu simţul afacerilor şi este creditat cu un bilanţ elogios în calitate de primar al New York-ului. Întrebat direct despre o eventuală candidatură, Bloomberg a răspuns că opiniile sale liberale nu sunt adecvate actualei tendinţe a opiniei americane. ”Eu sunt favorabil avortului. Eu sunt pentru drepturile homosexualilor. Eu sunt favorabil imigraţiei. Eu susţin controlul asupra armelor şi cred în Darwin”, a lansat el, abordând subiecte anatemizate de republicani, dar agreate de democraţi.