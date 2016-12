Primarul Nicolae Matei a fost eliberat!

04:02:33 / 25 Aprilie 2015

PESTELE DE LA CAP SE IMPUTE SI DE LA COADA SE CURATA CU LEGILE FACUTE DE CAPUL IMPUTIT AL ALESILOR NEAMULUI ; DIN FRUNTEA TARII ;SA TOT TRAIETI IN ROMANIA SUB ACESTE LEGI MAFIOATE.

ATI FACUT LEGILE PENTRU HOTI SI BANDITI ;SA TOT FURATI IN CONTINUARE , CASE DA PUSCARIE CU SUSPENDARE , ACASA LA CALDURICA SI MANCARICA BUNA , CA DOAR MERITATI HOTILOR SI BANDITILOR , CA VA ALBIT PARUL IN CAP DE CIT LA-TI PUS LA CONTRIBUTIE PENTRU A FURA , APROPO NU AU FACUT SI LEGEA , SA FURATI IN CONTINUARE DIN SPATELE ACESTUI CONTROL JUDICIAR , ASA CA PRIN METODA FURATULUI CA IN ACCIDENTUL , CA DOAR SE FACE IN ROMANIA NUMAI LEGI PENTRU HOTI SI BANDITI ,INTRA PE O USA , DA MITA JUDECATORILOR SI IESE PE CEALALTA USA LIBER CA PASAREA RAPITOARE SA FURI IN CONTINUARE , ASA LEGI FACUTE DE MAFIOTI , GUVERNANTI , SENATORI SAU PARLAMENTARI CA ALT FEL ,NU POT FI NUMITI ,AU VINDUT TARA ASTA CU POPOR CU TOT IAR EI ISI FAC LEGI , SA-SI UMFLE BUZUNARELE SI CONTURILE , ASA POPOR ASA ALESI AI NEAMULUI AVEM.