Primarul nu circulă pe Podul de la Butelii! Noi restul... ghinion!

Proiectele de anvergură reprezintă o provocare prea mare pentru autoritățile locale constănțene. Și nu vorbim despre vreo autostradă suspendată, ci despre simpla reabilitare a unui pod de nici 400 de metri lungime. Demarate în această primăvară, lucrările de modernizare ale Pasajului Cumpenei sau Podului de la Butelii, cum îl știe toată lumea, s-au sistat rapid. Motivul? Constructorul a descoperit că este mai greu de reabilitat decât părea. Așa că s-a așternut liniștea pe șantier și a început din nou forfota hârtiilor prin birouri. Rezultatul? Circulație sufocată, pe o singură bandă a podului, cu câte un sens pe fiecare direcție, în condiții groaznice. Semnalizare de tip "Dorel", adevărate cratere în asfalt și patinaj pe liniile de tramvai. Soluția? Încă o promisiune de la primarul Decebal Făgădău. Până vara viitoare este gata!

În urmă cu vreo doi ani, guvernul chinez de la Beijing a ordonat refacerea unui pod pentru a descongestiona traficul din metropola asiatică. Doar că totul trebuia făcut rapid. Așa că inginerii și-au pus mintea la contribuție, muncitorii și-au suflecat mânecile și au găsit soluțiile pentru a mulțumi pe toată lumea. În mai puțin de 48 de ore, vechiul pod a fost dărâmat, iar în locul său a apărut unul modern. Sigur, nu avem pretenția ca același lucru să se întâmple în România, unde doar studiul de fezabilitate și procedurile de licitație durează și doi ani. Dar respectarea termenelor de finalizare, după începerea lucrărilor, ar reprezenta un mare pas înainte. Cu siguranță, acest lucru nu se va întâmpla în cazul reabilitării Pasajului Cumpenei din Constanța, mai bine cunoscut ca Podul de la Butelii. În această primăvară, autoritățile au decis demararea unui amplu proces de modernizare a "punții" rutiere care face legătura cu zona industrială a orașului. Conform proiectului, reabilitarea presupunea scoaterea liniilor de tramvai, refacerea asfaltului, lărgirea benzilor de circulație, amenajarea trotuarelor, eliminarea stâlpilor de pe pod și instalarea unui sistem de iluminat public ultramodern. Lucrările ar fi trebuit să fie finalizate în doar un an, dar socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. După doar două luni, s-a sistat orice activitate pe șantier, care pare de-a dreptul părăsit. Doar cei doi paznici, plasați la capetele podului, animă atmosfera.

Sport extrem printre cratere

Extrem de circulat, podul nu a fost închis total în momentul demarării lucrărilor, nevoia de a descongestiona traficul determinând găsirea unei soluții de compromis. S-a blocat doar jumătate, unde au început lucrările, iar pe cealaltă jumătate s-a recurs la o improvizație. Câte o bandă pe fiecare sens, cele două fiind departajate de niște separatoare, amplasate în cele mai pur stil "Dorel". Marcate de trecerea timpului și fixate cu niște bucăți de beton. Soluția, care părea temporară, riscă să devină permanentă, ținând cont de liniștea așternută pe șantier. Mai grav este că această variantă a transformat zona într-un adevărat pericol public, iar în ultimii ani s-au produs aici câteva accidente grave. Ca să nu mai vorbim despre aventura extremă pe care o presupune trecerea podului, atât șoferul, cât și autoturismul fiind supuși unui adevărat test de îndemânare. Cei care vin dinspre oraș sunt mai ghinioniști. În loc de asfalt, dau peste fostele linii de tramvai. Iar primul impact este cu adevărat brutal, o groapă considerabilă, greu de văzut de la distanță, care te zguduie serios și te face să te întrebi dacă nu cumva ai rămas fără o roată, indiferent de viteză. Din acel moment, tot ce poți să speri este să ajungi întreg la celălalt capăt al podului, mai ales că mai ai de trecut vreo trei zone presărate cu cratere. Și dacă afară plouă sau dă înghețul, liniile de tramvai devin extrem de alunecoase, iar riscul de a ieși în decor crește considerabil. Pe celălalt sens, lucrurile sunt mai simple. Ai de înfruntat doar gropile, care hurducăie dureros mașina și te anunță că este cazul să găsești o nouă rută.

S-au găsit motive tehnice

Starea deplorabilă a podului face ca șoferii să meargă încet, așa cum recomandă și indicatoarele. Dar acest lucru aduce și blocarea traficului la orele de vârf. Singura speranță este ca lucrările să se finalizeze cândva, dar șansele sunt mici, în ciuda unor noi promisiuni făcute de autorități. Pe panoul amplasat pe marginea podului nu figurează nici data începerii, nici cea a finalizării acestora. Doar durata maximă a lucrărilor, 24 de luni, conform autorizației eliberate de Primăria Municipiului Constanța. Bombardat de cetățeni cu reclamații, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a încercat să explice de ce lucrările la Pasajul Cumpenei sunt sistate. „În momentul în care au început lucrările, între proiectul tehnic ce a stat la baza licitației și realitatea din teren s-au observat neconcordanțe. În primă etapă, s-a mers pe varianta de a se continua decopertarea, considerându-se că neconcordanțele pot fi incluse la capitolul diverse și neprevăzute. Pe măsură ce lucrările au înaintat și decopertarea a continuat, s-a constatat că era necesară o revizuire a proiectului tehnic, adică lucrurile erau mai serioase. Asta pentru că s-au descoperit rosturile de dilatație ca având o altă configurație față de cele prevăzute în proiectul tehnic, pentru că, asupra vechii căi de rulare a tramvaiului, una era în documentație, alta era în practică, pentru că erau neconcordanțe între documentele pe baza cărora s-a realizat primul proiect tehnic și ceea ce era în realitate și, de asemenea, sunt necesare niște lucrări suplimentare la pilonii care susțin podul. Toată această revizuire a proiectului tehnic s-a făcut de către specialiști, actualizarea proiectului tehnic a durat foate mult, firma care execută lucrările are ordin de sistare în momentul în care ne-a semnalat aceste neconcordanțe“, a explicat edilul.

Ne vedem la vară!

Schimbările de proiect au adus și costuri suplimentare, dar autoritățile locale susțin că se vor încadra în bugetul inițial, care se ridică la aproximativ șapte milioane de lei, plus TVA. "Am văzut că în spațiul public s-a vehiculat faptul că doar lucrările suplimentare sunt un milion de euro, ceea ce este neadevărat. Costurile suplimentare ale lucrărilor se ridică la 1,1 milioane de lei, dar nu se depășește bugetul stabilit inițial pentru repararea acestui pod“, a declarat primarul Decebal Făgădău. Tot edilul a oferit un nou posibil termen de finalizare, măcar parțială, a lucrărilor. "Chiar dacă vor mai fi elemente de adăugat ulterior, aș prefera să dăm ordin de sistare și să le reluăm după sezonul estival", a promis acesta. Pentru moment însă, nici măcar nu se știe data exactă a reluării lucrărilor. În ședința de Consiliu Local Municipal desfășurată vineri s-a aprobat suplimentarea costurilor de execuție. Rămâne să se semneze actele necesare, după care constructorul va avea la dispoziție încă un an pentru modernizarea podului. Până atunci, atenție, conducători auto: vine iarna!