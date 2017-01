Primarul oraşului american Atlantic City a dispărut

Atlantic City este un oraş obişnuit cu scandalurile la Primărie. În ultimii 40 de ani, cinci primari au pledat vinovaţi şi unii dintre aceştia au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni. De această dată oraşul american a revenit în atenţie odată cu dispariţia misterioasă a primarului Robert Levy, care nu a mai fost văzut de o săptămînă. Consilierii săi au emis un comunicat scurt afirmînd că edilul s-a retras temporar din cauza sănătăţii, dar unde anume se află acesta este un mister.

În contextul lipsei de informaţii, au apărut tot felul de speculaţii. Pe de o parte, au existat o serie de informaţii potrivit cărora procurorul general al New Jersey ar ancheta dacă primarul şi-a falsificat dosarul militar pentru a-şi creşte pensia. Robert Levy, un democrat aflat la primul mandat ca primar, a declarat ani la rînd că a făcut parte din forţele speciale ale armatei. În toamna anului 2006, o serie de articole din presa locală au dezvăluit că afirmaţiile primarului sînt false, iar acesta şi-a recunoscut minciuna şi şi-a cerut scuze. În ultimele săptămîni, au apărut o serie de informaţii potrivit cărora procurorul general al statului New Jersey, Christopher Christie, ar ancheta dacă Robert Levy a primit venituri necuvenite în urma minciunii sale. Potrivit presei, un fost membru al forţelor speciale are dreptul să primească 25.000 de dolari ca pensie. Săptămîna trecută, consilierii lui Levy au dat publicităţii un comunicat de 36 de cuvinte în care anunţă că primarul îşi ia concediu medical pe perioadă nedeterminată. “Avocatul său ne-a spus că se află în spital”, a afirmat Nicholas Morici, purtător de cuvînt al Primăriei din Atlantic City. “În ce spital? Unde? Nu am primit această informaţie”, a răspuns acesta jurnaliştilor. Avocatul lui Robert Levy, Edwin J. Jacobs declara săptămîna trecută că acesta s-a internat, dar a refuzat să spună unde sau pentru cît timp. În luna martie, Robert Levy, în vîrstă de 64 de ani, a fost într-adevăr supus unei intervenţii chirurgicale, dar de atunci nu au mai existat relatări despre starea sa de sănătate.

În lipsa primarului, administratorul pentru afaceri al oraşului, Dominic Capella, îi ţine locul. Unii membri ai Consiliului Local cer ca preşedintele Consiliului local să administreze Atlantic City, iar guvernatorul Jon Corzine a anunţat că îi va cere procurorului general al statului să analizeze chestiunea succesiunii.