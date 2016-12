Primarul PDL din Albeşti, sătul de politica lui Boc

Când vine vorba de laude, cei care conduc în aceste vremuri ţara sunt primii şi nu contenesc în a spune că sunt fruntaşi la aplicarea unor proiecte pentru dezvoltarea locală. Numai că, de la vorbele lor în vânt la fapte este cale lungă, iar minciuna lui Boc şi compania are picioare scurte. Cu câteva zile în urmă, premierul României se lăuda în faţa parlamentarilor că Guvernul său este fruntaş la aplicarea proiectelor cu finanţare europeană. Dar discursul său a fost doar o „ploaie de vară”. Boc este contrazis, cu probe, chiar de subalternii săi din partid. Unul dintre aceştia este primarul comunei Albeşti, democrat liberalul Gheorghe Moldovan, unul din cei mai activi membri PDL în campaniile electorale. După efervescenţa dovedită în campaniile pentru parlamentare şi prezidenţiale, Gheorghe Moldovan a ajuns să regrete că s-a implicat în atragerea a cât mai multor voturi. Motivul supărării lui Moldovan este legat de refuzul Guvernului condus, culmea, de partidul pentru care a luptat, de a da drumul finanţării pentru lucrările de reabilitare a şcolii din satul Cotu Văii, comuna Albeşti, unde învaţă peste 130 de elevi. Primarul spune că şcoala trebuia să intre în 2008 în reparaţii, cu bani de la Banca Mondială. Numai că finanţarea a tot fost amânată, astfel încât nici în 2010 nu a fost demarată. „Şcoala are 100 de ani şi necesită reparaţii capitale. În special acoperişul, care, la prima ploaie puternică, se fisurează şi o să ne plouă în şcoală. Iar de aici pot apărea alte şi alte probleme. Chiar este posibil ca şcoala să se dărâme dacă nu se iau măsuri urgente. Am încercat în zadar, cu zeci de intervenţii pe la Guvern, pentru alocarea celor 800.000 de lei pentru a reface unitatea de învăţământ. Numai că toţi au tăcut şi m-au lăsat cu ochii în soare. Nu am avut cu cine să vorbesc. Eu chiar le-am zis: v-am adus voturi importante, dar voi nu faceţi nimic pentru mine. Şi nu pentru mine personal, ci pentru copiii din satul Cotu Văii, care au dreptul la şcoală. Zadarnic a fost demersul meu, iar acum regret că am susţinut acest partid”, a spus Gheorghe Moldovan. Primarul a mai spus că, la rândul său, este presat de părinţii copiilor, care l-au luat la întrebări. „Ce pot să le spun eu părinţilor? Că nici măcar partidul din care fac parte nu mă ajută, în condiţiile în care Boc spune la televizor că a alocat bani pentru proiectele din mediul rural? Unde sunt acei bani?”, a întrebat retoric Moldovan. El a adăugat în final că, din cauza faptului că a fost amăgit că îi vor fi finanţate proiectele locale, la viitoarele campanii electorale va prefera să intre în concediu.