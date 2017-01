Primarul pedist Ioniţă a lăsat de izbelişte 120 de hotărîri ale Consiliului Local Agigea

Pe zi ce trece, tot mai mulţi consilieri locali şi simpli cetăţeni din comuna Agigea îşi manifestă nemulţumirea faţă de modul în care este administrată localitatea de primarul în exerciţiu, pedistul Ion Ioniţă, asupra corectitudinii acestuia planînd foarte multe semne de întrebare. Unul dintre cei care a tras numeroase semnale de alarmă în legătură cu activitatea primarului Ioniţă este consilierul local PSD Cristian Cîrjaliu, care a iniţiat, împreună cu alţi consilieri locali, o comisie de analiză şi verificare a modului în care Primăria, prin Ioniţă, pune în aplicare hotărîrile de Consiliu din anul 2004 şi pînă în prezent. Proiectul de hotărîre a fost votat în unanimitate în cadrul unei şedinţe ordinare a Consiliului Local Agigea. „De ce hotărîri ale Consiliului Local, care sînt în folosul comunităţii şi al cetăţeanului, nu au fost duse la îndeplinire de primarul Ioniţă? De ce s-a vîndut din patrimoniul privat al comunei Agigea, care este administrat de Consiliul Local, fără inventar? Concret, în fiecare an, în conformitate cu prevederile legale, Ioniţă trebuia să supună spre aprobare Consiliului Local inventarul domeniului privat. El nu a făcut acest lucru pentru că a încercat să ascundă ce se află în patrimoniul acestui Consiliu”, a declarat Cîrjaliu. El îl acuză pe primar de comiterea mai multor ilegalităţi, din 2004 şi pînă în prezent, apreciind că Ioniţă a devenit un specialist la acest capitol. Cîrjaliu a dat un exemplu în acest sens: “Hotărîrea de Consiliu Local nr. 14/26 februarie 2004 hotărăşte vînzarea unei suprafeţe de teren de 5.000 mp, lotul L3, în zona lac Agigea. În această hotărîre, la art. 5, se spune că se aprobă preţul de vînzare la licitaţie, conform expertizei de evaluare efectuate de un expert autorizat. Numai că această expertiză nu există, ceea ce este foarte grav, iar în momentul vînzării se pare că domnul primar a modificat schiţa acestui teren, schimbîndu-i locaţia pe păşunea din Agigea.” “Acest om are un tupeu extraordinar în săvîrşirea de infracţiuni. Faptul că pînă acum nu a fost tras la răspundere de către organele abilitate este la fel de grav. Vom face sesizări către Prefectura Constanţa dar, sincer, nu ne aşteptăm să se întîmple minuni, pentru că Ioniţă are oameni acolo care îi apără interesele“, a adăugat el.

“Ioniţă nu se gîndeşte la nimic altceva în afară de cum să fure bani din bugetul local”

Cîrjaliu a precizat că, din 2004 şi pînă în prezent, CL Agigea a aprobat peste 120 de hotărîri în folosul cetăţenilor, printre care: pietruirea tuturor străzilor din Agigea şi satul Lazu, realizarea reţelei de canalizare în Agigea şi Lazu, construirea unei grădiniţe în Agigea, construirea unei şcoli în Lazu, reabilitarea întregii reţele de iluminat publice, construirea unui dispensar în Agigea, reabilitarea termică a blocurilor. El a adăugat că deşi au fost aprobate aceste proiecte de hotărîri, precum şi finanţarea lor, pedistul Ioniţă nu şi-a dat nici cel mai mic interes pentru a le pune în practică. “Odată aprobate aceste proiecte, Consiliul Local nu mai poate să facă nimic. Singurul care trebuie să le ducă la îndeplinire este primarul, ordonatorul de credite al comunei. Ioniţă nu se gîndeşte la nimic altceva în afară de cum să fure bani din bugetul local. Parcă hotărîrile de Consiliu au fost adoptate pentru noi! Pietruirea, iluminatul, şcolile, grădiniţele sînt ale întregii comunităţi. Nu putem să realizăm proiecte stînd la rummy sau jucînd jocuri pe calculator. În Primăria Agigea nu se face altceva! Primarul trebuie să muncească pentru oameni, nu să vină la Primărie ca să mimeze!“, a explicat Cîrjaliu. El a adăugat că bugetul comunei ar permite realizarea tuturor proiectelor votate de consilieri, dar că acest lucru nu se întîmplă din cauza relei voinţe de care dă dovadă Ioniţă: ”La ora actuală, bugetul local al comunei Agigea are 110 miliarde lei bani în cont. În acest an nu s-a construit nimic în Agigea, deşi noi am aprobat peste 100 de proiecte de hotărîre care vizează dezvoltarea comunei”. Cîrjaliu a adăugat că se aşteaptă ca Ioniţă să încerce boicotarea activităţii comisiei însărcinate să verifice modul în care Primăria Agigea pune în aplicare hotărîrile de Consiliu.

11 dosare penale pe numele lui Ioniţă

Cîrjaliu a mai spus că primarul Ioniţă încearcă să obstrucţioneze şi activitatea viceprimarului Dan Ştefan Chiru. “Un lucru nedemn de acest primar este că încearcă să împartă comunitatea pe criterii etnice, ceea ce este grav. Adresează cuvinte jignitoare la adresa viceprimarului, despre care a spus că ar aparţine unei anume etnii. Ioniţă este un mare farsor şi un mare artist în a emana minciuni şi în a nu face nimic. Au trecut trei ani şi jumătate şi nu a realizat nimic în comună. Ceea ce mi se pare foarte grav este nepăsarea primarului, nepăsare care naşte monştri“, a adăugat Cîrjaliu. Am încercat să aflăm şi un punct de vedere al primarului Ioniţă, însă nu am reuşit să-l contactăm. Amintim însă că pe numele lui Ioniţă sînt întocmite nu mai puţin decît 11 dosare penale, aflate în diferite stadii de anchetă.