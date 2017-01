Primarul pedist Ioniţă, prins în trafic fără permis

Deja celebritate locală pentru abuzurile săvîrşite, primarul PD din Agigea Ion Ioniţă are 13 dosare penale care nu au fost finalizate pentru că partidul sub aripa căruia săvîrşeşte infracţiuni se află la conducerea ţării. La seria de dosare se mai adaugă unul “proaspăt” întocmit de poliţiştii din Agigea care l-au surprins ieri pe primar conducînd autoturismul Primăriei, deşi are permisul suspendat pentru un accident comis luna trecută pe raza judeţului Hunedoara. “Pilele” şi “proptelele” lui Ioniţă nu i-au influenţat pe poliţiştii hunedoreni care i-au suspendat carnetul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Pentru conducerea fără permis pe drumurile publice, Ioniţă riscă închisoare între 6 luni şi 3 ani sau amendă penală şi anularea permisului de conducere. În cazul în care legea va fi aplicată, condamnarea lui Ion Ioniţă înseamnă şi încetarea mandatului de primar.

Consilierul local din Agigea, Cristian Cîrjaliu care, în nenumărate rînduri, a sesizat abuzurile primarului Ion Ioniţă şi a unor funcţionari ai primăriei din localitate, a fost ameninţat atît el cît şi familia sa, cu moartea dacă va continua seria dezvăluirilor făcute. În urmă cu cîteva luni a primit un plic care conţinea o coală de hîrtie pe care au fost lipite litere decupate din ziare pentru a forma următorul text: “O să mori cu tot neamu’ dacă continui”. Apoi, după o şedinţă a Consiliului Local Agigea, Cîrjaliu şi-a găsit parbrizul maşinii spart, o altă acţiune menită să îl determine să-şi “ţină gura”. Departe de a se lăsa intimidat, Cîrjaliu şi-a propus să apeleze în continuare la instituţiile statului pentru a sesiza neregulile şi infracţiunile comise de primarul pedist al comunei Agigea, care a creat la bugetul localităţii, conform celor 13 dosare penale în care este cercetat, un prejudiciu de aprox. două milioane de euro. De aceea, nu este de mirare că ieri, anunţat telefonic de fratele său Bogdan Cîrjaliu, că primarul Ioniţă era la un pas de a-l accidenta cu autoturismul instituţiei, consilierul a sesizat cazul la Poliţia din Agigea. “Mă aflam la volanul autoturismului meu, marca Volkswagen cu numărul de înmatriculare B-85.395. În jurul orei 8.00, rulam pe strada Octavian Goga, din Agigea, pentru a ieşi pe Şoseaua Mangaliei. Cînd m-am apropiat de intersecţie, o Dacie albă, cu nr. de înmatriculare CT – 25 – CLA, a tăiat linia continuă şi a intrat pe contrasens. Maşina, la volanul căreia se afla Ion Ioniţă, venea cu viteză pe sensul meu aşa că am frînat şi am evitat impactul în ultima secundă”, a declarat Bogdan Cîrjaliu. El susţine că această manevră a fost intenţionată pentru că primarul are divergenţe cu fratele său care este consilier local din partea opoziţiei. Bogdan Cîrjaliu şi-a anunţat telefonic fratele despre acest incident şi cei doi s-au întîlnit la postul de Poliţie din Agigea. “M-a surprins faptul că Ion Ioniţă se afla la volanul Daciei pentru că, de la persoane din anturajul primarului, am aflat că acesta are permisul suspendat pentru un accident comis într-un alt judeţ. De asemenea, am fost extrem de nemulţumit că nu îmi este lăsată familia în pace. Dacă primarul are ceva de împărţit cu mine, atunci să discute cu mine”, a declarat, la rîndul său, consilierul Cristian Cîrjaliu.

Permis suspendat la Hunedoara

În timp ce fraţii Cîrjaliu discutau cu şeful de post al Poliţiei Agigea, agentul şef adjunct Cristian Smochină, primarul Ioniţă şi-a făcut apariţia la volanul maşinii şi a oprit în faţa Primăriei, situată vizavi de sediul Poliţiei. La faţa locului se afla şi inspectorul din cadrul Biroului Poliţiei Rurale, Adrian Bătrînu, care face cercetări în dosarul penal nr. 5241/2006 care îl priveşte tot pe primarul din Agigea, acuzat de fraudarea alegerilor locale în 2004. În momentul în care primarul, care nu era însoţit de nicio persoană, a coborît din Dacia Primăriei, Bogdan Cîrjaliu i-a imputat faptul că în urmă cu un sfert de oră era să îl lovească cu maşina. Ioniţă a părut interesat dacă a produs vreo stricăciune autoturismului Volkswagen însă, cînd şeful de post Cristian Smochină i-a solicitat permisul de conducere, primarul a declarat că nu îl are asupra lui. Ar fi fost şi greu să deţină documentul solicitat avînd în vedere că Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa a confirmat faptul că pe data de 16 septembrie, Serviciul Poliţiei Rutiere Hunedoara i-a reţinut lui Ion Ioniţă permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, ca urmare a implicării acestuia într-o tamponare. “Deşi a susţinut că ne va aduce documentul solicitat, din verificările noastre a rezultat că Ion Ioniţă nu avea dreptul să conducă autoturismul pînă la data expirării sancţiunii, motiv pentru care i s-a întocmit dosar penal”, a declarat Adrian Bătrînu. În ceea ce priveşte reacţia primarului, acesta a declarat ziariştilor că nu a condus el autoturismul, ci o altă persoană deşi există martori, inclusiv cei doi poliţişti care l-au văzut cînd a parcat în faţa Primăriei şi a coborît, singur, din autoturism. “Primarul nostru are 13 dosare penale cu abuzuri clare şi prejudicii de milioane de euro aduse bugetului local. Dosarele sînt plimbate între Parchetul de pe Lîngă Tribunalul Constanţa şi DNA însă, niciunul nu a fost finalizat. Cred că şi de această dată legea va fi batjocorită pentru că permisul de conducere al primarului PD-ist din Agigea nu este ca al oricărui cetăţean din această ţară, ci este atît de portocaliu încît nu se văd încălcările flagrante ale legilor din România”, a declarat Cristian Cîrjaliu. Pentru conducerea fără permis pe drumurile publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, art. 78, aliniatul 2, Ion Ioniţă riscă închisoare între 6 luni şi 3 ani sau amendă penală şi anularea permisului de conducere. În cazul în care legea va fi aplicată, condamnarea lui Ion Ioniţă înseamnă şi încetarea mandatului de primar.