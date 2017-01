Primarul Radu Mazăre a inaugurat circuitul Class 1 Romanian Grand Prix

Ieri la prînz, pe Lacul Siutghiol, a fost lansată la apă prima ambarcaţiune oficială - „Pace Boat”, o Nor-Tech 3600 Supercat - ambarcaţiune de pe care se dă startul în cursă şi pe care se află oficialii cursei. Ieri, însă, a avut doar rolul de a inaugura circuitul constănţean. Înainte de urcarea în barcă, Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a glumit cu jurnaliştii prezenţi la faţa locului: “Mergem să verificăm traseul. Trebuie să verific primul. Dacă sînt pietre, am încurcat-o”. Avîndu-l la bord pe Radu Mazăre şi 3 oficiali din Class One - Trond Schou, proprietarul bărcii, Per Carsten Michelsen - membru în conducerea IOTA (International Offshore Team Association) şi directorul executiv al IOTA - Pasquale Sesana, „Pace Boat” a “zburat” cu 180 km/h pe apele Lacului Siutghiol. Entuziasmat de comportamentul ambarcaţiunii, Radu Mazăre a declarat: “Este fantastic. Îmi place apa, am navigat cu tot felul de bărci, dar acum este o cu totul altă senzaţie. Traseul este în regulă. Sînt sigur că acest weekend va fi unul de neuitat, cu o cursă la care vor participa 11 din cele mai rapide bărci din lume”. Şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a testat traseul evenimentului la “bordul” bărcii oficiale. “La peste 150 km/h este o senzaţie extraordinară. Se vede Mamaia o fracţiune de secundă. Cursa va fi principalul punct de atracţie şi pentru cei care vor veni să vadă acest eveniment în premieră pentru România, Constanţa şi Europa de Est ne dorim să fie un spectacol total. Sperăm să fie un succes”, a declarat Nicuşor Constantinescu.

Jotun a ajuns la Constanţa

Tot ieri a sosit la Mamaia şi marea ghinionistă de la Oslo - Jotun 90. Barca norvegiană a fost protagonista unui incident nedorit şi destul de rar în Class 1 - s-a răsturnat! Principala vină a incidentului a aparţinut, însă, bărcii Qatar 95, care a tăiat trasa bărcii Jotun 90, chiar în primul viraj al cursei de la Oslo! Din impactul cu valurile create de Qatar 95 şi cu unda de aer lăsată de aceeaşi barcă, Jotun 90 a avut cel mai mult de suferit, decolînd la propriu şi răsturnîndu-se! Din fericire, piloţii au scăpat nevătămaţi, dar barca a avut cam mult de suferit. Aşa cum a declarat şeful mecanic, Thomas Lohne, a trebuit schimbată întreaga parte electrică, afectată de apă, precum şi cutia de viteze. Dar acum totul este OK şi Jotun 90 va fi gata de cursă. Deşi este una din cele mai vechi echipe din Class 1, fiind înfiinţată în 1991, Ugland Offshore Racing n-a avut rezultate notabile pînă anul trecut. Cînd a obţinut prima victorie din Class One şi alte 3 podiumuri, pentru a încheia sezonul pe poziţia a patra. Jotun 90 a început binişor sezonul 2007, dar numai în cursa pentru “Edox Pole Position”, reuşind să intre pe prima linie de start a cursei de la Arendal. Dar asta a fost tot, pentru că în curse a avut mereu probleme, nereuşind să termine niciuna din cele trei curse disputate pînă acum. Şi pentru că am vorbit de “Edox Pole Position”, să notăm că este vorba de antrenamentul oficial, care stabileşte grila de start pentru cursă. Pe prima linie sînt 5 bărci care au obţinut cei mai buni timpi la “Edox Pole Position”, iar pe linia a doua se află echipele de pe locurile 6-11. “Edox Pole Position” se desfăşoară cu o zi înainte de cursă şi este împărţită în două sesiuni, de 40 şi 25 de minute. În prima sesiune concurează toate cele 11 bărci, fiecare avînd dreptul la 3 tururi cronometrate, cele mai rapide 5 bărci obţinînd accesul pe prima linie a grilei de start. Aceste 5 bărci pot concura şi în cea de-a doua sesiune, acolo unde mai au dreptul la două tururi de circuit, cu condiţia să fie consecutive. La finalul celei de-a doua sesiuni se va stabili ordinea pe prima linie a grilei de start, funcţie de timpii obţinuţi în ambele sesiuni de antrenament ale „Edox Pole Position”. Pentru “Edox Pole Position” există un clasament separat, cu aceeaşi scară de punctaj ca la cursă, la finalul sezonului decernîndu-se titlul mondial!