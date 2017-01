Primarul Radu Mazăre va fi cercetat în libertate

Primarul Constanţei, Radu Mazăre va fi cercetat, în continuare, în libertate, a decis, acum câteva minute, instanţa supremă, care a respins recursul DNA faţă de controlul judiciar dispus în cazul edilului. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă. Primarul Constanţei a declarat, la intrarea în sediul instanţei supreme, că nu se poate să fie judecat pentru că a construit case pentru săraci la preţul cel mai mic şi că speră să se dacă dreptate, arătând că "Vinerea Mare este ziua victoriei împotriva păcatului şi a Satanei". Întrebat cum comentează acuzaţiile procurorilor de luare de mită şi fals în declaraţii, Radu Mazăre a spus: "Dacă aţi citit cu atenţie motivarea, sunt acuzat că am luat mită ca să îmi îndeplinesc sarcinile de serviciu, să construiesc acest cartier. Credeţi că era nevoie să-mi dea cineva mită ca să construiesc un cartier pentru săraci?. Primarul Constanţei spunea, ieri, că are două posibilităţi pentru a petrece Paştele, şi anume ori în arest, dacă instanţa va aproba contestaţia DNA, ori în campusul social "Henri Coandă", dacă va rămâne în libertate: "Există două posibilităţi: ori mă întorc în camera numărul 17 unde mă aşteaptă băieţii ăia şi cu nea Ruşanu, cu unchiu, sper să nu-mi sforăie toată noaptea de Paşte. Deci, o să mă întorc şi petrec Paştele cu ei, ori dacă nu, ceea ce cred şi cred că este un Dumnezeu sus care vede şi îi dă fiecăruia pe măsura lucrurilor bune pe care le-a făcut în viaţa asta, o să mă duc în cartierul de săraci şi de amărâţi şi de oameni cu probleme unde am făcut Paştele şi anul trecut". Radu Mazăre şi omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost reţinuţi în 8 aprilie, după audieri la DNA. Aceştia au fost eliberaţi din arestul Poliţiei Capitalei în 9 aprilie, după ce instanţa supremă a decis cercetarea lor în libertate, sub control judiciar, cu interdicţie de a părăsi ţara. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost contestată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Primarul Constanţei a fost acuzat iniţial de luare de mită, apoi procurorii au extins cercetările în cazul lui Mazăre şi pentru fals în declaraţii. Potrivit DNA, Radu Mazăre nu trecut în declaraţiile de avere din 2012 contul personal deschis la banca din Israel în care a primit, în septembrie 2011, cei 95.000 de euro de la Elan Schwartzenberg.