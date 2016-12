Primarul şi poliţistul, echipă de salvare!

Unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere! Neputinţa sistemului de localizare folosit de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) ar fi putut costa, însă, în doar 12 ore, viaţa a patru persoane. Abia ridicat din corzi după cazul de la Săcele, unde a dat o arie de căutare de 65 de kilometri pătraţi, STS-ul a fost trimis la podea, miercuri seară, de inconştienţa unor îngrijitori de animale care au plecat la drum, în toiul nopţii, pe câmpurile învăluite de ceaţă. Cele două persoane rătăcite au fost localizate de STS într-o arie mult mai mare decât cea pe care Serviciul o oferise, miercuri dimineaţă, în cazul Săcele. După ce miercuri, la ora 9.00, doi ciobani au sunat la 112 şi au cerut ajutor, spunând că s-au rătăcit pe câmp în timp ce încercau să ajungă la Luminiţa, în jurul orei 21.00, dispeceratul 112 a preluat cazul unui bărbat care a anunţat că el şi concubina lui s-au pierdut pe un câmp din apropierea localităţii Ciocârlia. Alexandru Nicolae, de 30 de ani, din comuna Peştera, şi iubita acestuia, Nicoleta Stoica, de 40 de ani, din judeţul Alba, au spus că au plecat de la o fermă din apropierea localităţii Ciocârlia spre Izvorul Mare, pentru a ajunge la Peştera. Cei doi şi-au strâns hainele şi au pornit la drum, după ce s-au certat cu proprietarul fermei din cauza banilor primiţi. Înainte de a pleca pe câmp, s-au pregătit cu... nişte pahare de tărie. „Din fericire, în acest caz, situaţia a fost rezolvată foarte rapid. Bărbatul era destul de incoerent în exprimare. Ne-a relatat că plecaseră de la o fermă de lângă Ciocârlia. Un alt indiciu pe care l-am aflat a fost că părăsiseră locaţia respectivă de numai o oră. Având în vedere condiţiile din zonă, ei puteau să meargă cel mult patru kilometri spre Izvorul Mare. Folosind sectorul indicat de STS, la care am adăugat traiectoria urmată de cele două persoane, ne-am făcut o idee destul de clară cu privire la locaţia acestora. Aria de căutare dată de STS a fost mai mare decât cea furnizată în cazul de miercuri dimineaţă, dar nu este vina nimănui. Atât oferă sistemul de localizare al 112, informaţii care sunt preluate automat de la operatorul de telefonie mobilă“, a declarat adjunctul inspectorului-şef al ISU „Dobrogea“, maior Vlăduţ Ion.

MISIUNE DE SALVARE În timp ce mai multe echipe de jandarmi şi pompieri erau trimise în zonă din Medgidia, primarul localităţii Ciocârlia şi poliţistul de serviciu au plecat în căutarea celor doi rătăciţi. „Era în jur de ora 21.00 când ag. pp. Diner Caibula m-a sunat şi mi-a spus că avem o problemă cu două persoane care au rămas înzăpezite. Am plecat împreună spre fermă, iar pe drum, el a vorbit cu bărbatul, care i-a spus că se găseşte lângă o centrală eoliană. L-a întrebat dacă eoliana are pale, iar în momentul în care a zis că nu, ne-am dat seama că se află în zona în care se construieşte noul parc de eoliene“, a povestit primarul localităţii Ciocârlia, Traian Dragomir. Din fericire, cele două persoane reuşiseră să meargă prin zăpadă mai puţin de doi kilometri. „L-am întrebat în ce direcţie a pornit şi a zis că a mers la vale, pe un drum de piatră. După ce am ajuns la fermă, am mers pe jos după ei aproape doi kilometri. Noroc că am avut o lanternă puternică. Am vorbit cu bărbatul în permanenţă şi i-am spus să rămână pe loc. La un moment dat, le-am găsit urmele în zăpadă. Am mai mers puţin şi am dat de ei. Femeia a zis că este însărcinată, aşa că am cărat-o în braţe aproape jumătate de kilometru până şi-a mai revenit. Erau îmbrăcaţi subţire. Nu erau lucizi şi vorbeau incoerent. I-am dus la postul de poliţie, ca să se încălzească. Au avut noroc că au avut semnal la telefon şi că bateria aparatului era încărcată“, a declarat ag. pp. Diner Caibula, din cadrul Postului de Poliţie Ciocârlia. Cele două persoane au fost preluate de un echipaj de ambulanţă şi transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Victime externate

Constantin Vicol, de 27 de ani, şi Ion Apostol, de 37 de ani, ambii din Comana, cei doi ciobani salvaţi miercuri de la îngheţ, după câteva ore de căutări, au fost externaţi din spital. În urma investigaţiilor efectuate, cadrele medicale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au stabilit că bărbaţii nu au suferit leziuni în urma acestei peripeţii. „Au plecat din Piatra spre Luminiţa, în jurul orei 6.00, cu intenţia de a ajunge în Năvodari. După câteva ore de mers, rămaşi fără repere din cauza ceţii, cei doi au intrat în panică şi au sunat la 112. Am încercat atunci să obţinem mai multe informaţii de la victime. Aşa am aflat că au în apropiere un canal de irigaţii şi stâlpi de înaltă tensiune. I-am îndrumat către cel mai apropiat stâlp şi le-am spus să găsească pe el numărul de identificare. Erau la stâlpul 42. Acolo am trimis echipele de intervenţie care i-au salvat“, declara miercuri adjunctul inspectorului-şef al ISU „Dobrogea“, maior Vlăduţ Ion. Tot ieri au fost externate şi cele două persoane salvate la Ciocârlia.

Anchetă IGSU la Constanţa

O echipă de specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a sosit, ieri dimineaţă, la Constanţa, pentru a analiza modul în care au cooperat autorităţile în cazul ciobanilor rătăciţi miercuri dimineaţă. La câteva ore de la salvarea celor doi bărbaţi, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunţat că procedurile de cooperare dintre structurile ministerului şi alte autorităţi sau instituţii, în gestionarea situaţiilor de urgenţă, sunt în curs de reanalizare, simplificare şi clarificare. Echipa trimisă la Constanţa are misiunea de a „verifica punctual modul în care au fost puse în aplicare procedurile comune de intervenţie la acest eveniment“. În acelaşi context, MAI precizează că, la solicitarea secretarului de Stat Raed Arafat, ISU Constanţa a înaintat un raport privind misiunea de căutare şi salvare a celor doi bărbaţi.