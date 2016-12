„Primăvara Comunitară”, la Constanţa

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) organizează, astăzi, la Constanţa, o suită de manifestări culturale reunite sub titulatura „Primăvara Comunitară”, prin care marchează deschiderea seriei de proiecte din acest an destinate promovării identităţii etnice a turcilor dobrogeni. „Primăvara Comunitară” debutează cu un simpozion care are ca temă „Datinile şi obiceiurile de primăvară” şi care va avea loc la Hotelul BTT, astăzi, cu începere de la ora 11.00. În cadrul simpozionului vor fi lansate cartea „Tradiţii şi obiceiuri de primăvară în lumea turcă: Nevruz şi Hîdîrlez”, aparţinînd lui Gulten Abdula şi ultimele volume editate de UDTR, semnate de Fatma Sadîk. La eveniment sînt invitaţi reprezentanţi ai comunităţilor tătare, ai ruşilor lipoveni, grecilor, dar şi ai aromânilor, aceştia urmînd să susţină lucrări referitoare la datinile şi obiceiurile de primăvară ale etniilor pe care le reprezintă.

„Primăvara Comunitară” se va încheia cu un Spectacol de Gală, găzduit, astăzi, de la ora 16.00, de Cercul Militar. Pe scenă vor evolua ansamblurile folclorice „Delikanlilar” şi „Kardelen”, din partea UDTR, „Karadeniz” – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), „Lotca” – Comunitatea Ruşilor Lipoveni, „Elpis” – Comunitatea Elenă „Elpis”, „Luceafărul” şi „Dobrogeanca”, precum şi corul „Mehtap”. Preşedinta comisiei de cultură din cadrul UDTR, Serin Turkoglu, a declarat: „Şi în acest an, aşa cum obişnuim de opt ani, ne dorim să marcăm Nevruz – una dintre cele mai vechi sărbători ale popoarelor turcice, alături de celelalte comunităţi etnice din Dobrogea. Pentru prima oară, în acest an, la simpozion vor participa şi etnici turci din Bulgaria, care vor vorbi despre obiceiurile de Nevruz din această zonă a Balcanilor”.