„Primăvara poeţilor”, la Medgidia

Sub egida Festivalului „Primăvara Poeţilor”, eveniment de anvergură naţională şi internaţională, la Casa de Cultură „Ioan N. Roman” din Medgidia s-a desfăşurat, ieri, o întâlnire specială sub semnul poeziei. Protagoniştii manifestării, poeta Amelia Stănescu, care an de an se implică în organizarea acestui festival şi colegul său, Iulian Talianu, membri ai Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, au recitat versuri din creaţia proprie spre încântarea celor prezenţi. Cu acest prilej, Iulian Talianu şi-a prezentat o parte din poeziile ce se vor regăsi în noul său volum „Nopţile de pe genunchiul unei femei”, care va vedea lumina tiparului la sfârşitul lunii aprilie.

Şi pentru că întâlnirea a fost patronată de muza poeziei, în programul manifestării a fost inclusă şi o lansare de carte, „Scara fără îngeri”, care l-a adus în centrul atenţiei pe profesorul Liviu Ţiplica. Volumul a fost prezentat de prof. Petcu Abdulea, fost coordonator al Cercului de Creaţie Literară de la Clubul Copiilor Medgidia, în prezent pensionar.

Caravana „Primăvara poeţilor” îşi va continua periplul cultural prin judeţul Constanţa, fiind aşteptată să poposească, în cea de-a jumătate a lunii aprilie, la Băneasa şi Oltina.