„Primăvara şi Iubirea”, la Colegiul de Arte

Colegiul Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria” sărbătoreşte primăvara şi iubirea, mâine, de la ora 12.00, în sala „Sergiu Celibadache”, printr-un spectacol artistic ce reuneşte momente literare, muzică, dans şi teatru.

Evenimentul este inclus în cadrul proiectului cultural-artistic educativ „Primăvara şi Iubirea” („Spring and Romance”, „Printemps et Amour”, „Primavera e Amore”), ce are ca scop promovarea tinerelor talente din cadrul CNA „Regina Maria”. Cea de-a IV-a ediţie a proiectului marchează, totodată, o altă sărbătoare, Ziua Francofoniei, celebrată anual pe 20 martie.

Proiectul este realizat la iniţiativa elevilor, cu sprijinul profesorilor de limbi moderne, în strânsă colaborare cu cadrele didactice de la catedrele de Muzică şi Coregrafie.