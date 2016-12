Primăvara vine cu preţuri în scădere şi executări silite

BĂNCILE SE PREGĂTESC DE RECUPERĂRI. Optimismul de început de an al proprietarilor de pe piaţa imobiliară este doar un trend temporar, cei mai mulţi analişti fiind de părere că preţurile locuinţelor din România vor scădea, în următoarele trei luni, şi se vor stabiliza ulterior, spre sfârşitul anului. În aceste condiţii, agenţii imobiliari se aşteaptă la o creştere a numărului de tranzacţii, pe fondul continuării executărilor silite, care vor pune pe piaţă apartamente şi case ieftine, de care băncile vor să scape. „Lichidarea garanţiilor imobiliare va permite fondurilor de investiţii să cumpere pachete de credite neperformante. Va fi un fenomen interesant, pentru că are impact asupra repornirii creditării, pentru că cei care cumpără proprietăţi executate de bănci au nevoie de finanţare”, spune directorul companiei de evaluări imobiliare Darian, Adrian Popa Bochiş. El consideră că băncile nu vor vinde pachete cu împrumuturi neperformante până când nu vor avea semnale de reluare a creditării. „Soluţia va fi diminuarea creditelor pe care trebuie să le recupereze de la clienţi. Spre exemplu, dacă o bancă are de recuperat un credit de 80.000 euro, mai bine negociază cu clientul o reeşalonare, decât să execute silit proprietatea şi să obţină doar 40.000 euro”, mai spune Bochiş.

CUMPĂRĂTORII FAC PIAŢA. În prezent, fie ele vechi sau noi, apartamentele constănţene valorează tot mai puţin, lună după lună. „Nu vorbim aici despre preţurile cerute de proprietari, care s-au majorat peste aşteptări în luna ianuarie, ci despre sumele plătite la încheierea tranzacţiilor, care sunt, în multe cazuri, şi cu 10 - 15% mai mici faţă de oferta iniţială”, spune Denis Eduard, un agent imobiliar local. Situaţia este ceva mai gravă pe segmentul apartamentelor noi, unde vânzările stagnează de mai bine de doi ani. „Potrivit unei analize recente, există circa 40.000 de spaţii locative noi, din care s-au vândut puţin peste 10.000. Având în vedere că numărul total al tranzacţiilor este de peste 400.000, observăm cât de redus este interesul cumpărătorilor pentru apartamente noi”, mai spune agentul. Lipsa de interes a potenţialilor clienţi i-a determinat pe dezvoltatorii constănţeni să scadă preţurile locuinţelor noi atât de mult, încât acestea au ajuns să fie mai ieftine decât cele vechi. Situaţia este similară şi pe piaţa închirierilor, unde criza i-a învăţat pe clienţi să negocieze şi să ceară mai mult pentru banii cheltuiţi.