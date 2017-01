Prime de încadrare de la stat pentru şapte constănţeni

Pe parcursul primelor şapte luni ale acestui an, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) a acordat drepturi suplimentare pentru şapte persoane care s-au angajat la societăţi comerciale în afara municipiului Constanţa. În baza prevederilor Legii 76/2002 care stipulează sprijinirea angajatorilor care încadrează în muncă şomeri, AJOFM a acordat sub titlul de prime de încadrare, cîte două salarii minime brute pe ţară pentru un poliţist de frontieră stabilit la Negru Vodă şi un economist angajat la Băneasa, întrucît au fost încadraţi în slujbe în puncte de lucru aflate la distanţe mai mari de 50 de km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil. Alte cinci persoane aflate în evidenţele AJOFM Constanţa, care şi-au schimbat domiciliul în urma angajării, au primit cîte şapte salarii minime brute pe ţară, sub forma primelor de instalare. „Pe lîngă un muncitor necalificat şi un mecanic auto care s-au stabilit la Hîrşova, au mai fost acordate prime de instalare pentru un referent, o dactilografă şi un medic stomatolog care s-au stabilit în Bucureşti şi Tulcea. Persoanele care beneficiază de acest drept au obligaţia să prezinte lunar o adeverinţă la AJOFM din care să rezulte că sînt angajate. Încetarea raporturilor de muncă din motive imputabile angajatului, într-o perioadă mai mică de un an de la data încadrării, atrage obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate drept prime", a declarat purtătorul de cuvînt al AJOFM Constanţa, Cristina Brînzoi.