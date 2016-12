Prime de Paşti pentru o treime dintre angajaţii români

Doar 34% dintre angajaţii români au fost informaţi că vor lua prime de Paşti, comparativ cu 66% anul trecut, în unele cazuri acestea urmând să fie acordate sub forma unor tichete de masă sau tichete cadou, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Jobsinro.ro între 24 şi 30 martie. Potrivit rezultatelor, 60% dintre participanţi au afirmat că în 2010 nu vor lua primă de Paşti, 6% că nu ştiu şi doar 34% au răspuns afirmativ. Dintre cei care au fost informaţi că vor lua primă de Paşti, 58% nu ştiu sub ce formă va fi acordată aceasta, 26% spun că vor primi bani, 9% tichete cadou şi 7% tichete de masă. \"Avem o lipsă de transparenţă majoră în ceea ce priveşte forma primei, criteriile de acordare şi valoarea ei\", arată iniţiatorii sondajului. De asemenea, 23% dintre participanţii la sondaj care au afirmat că vor lua primă au afirmat că nu ştiu care va fi valoarea acesteia, 15%, faţă de 25% în 2009, susţin că aceasta va avea o valoare cuprinsă între 100 şi 200 de lei, 9% că vor primi sub 100 de lei şi doar 7% peste 200 de lei. Sondajul de opinie s-a desfăşurat la nivel naţional, chestionarul fiind completat de 1.021 de vizitatori ai site-ului Jobsinro.ro.