Prime “la jumătate” pentru jucătorii Farului

Victoria de la Piatra Neamţ nu le va aduce elevilor lui Ion Marin cîte 2.000 de dolari, aşa cum anunţase conducerea clubului la începutul sezonului, din cauza situaţiei din clasamentul Ligii I. Jucătorii constănţeni s-au arătat însă deranjaţi de decizia oficialilor grupării de pe litoral. “Nu este adevărat că s-ar fi plătit toate restanţele. Au fost achitate doar jumătate din prime. Pentru victoria cu Craiova nu am primit, spre exemplu, nici un ban. În rest, deşi jucăm pe 1.000 de dolari victoria acasă şi 2.000 de dolari în deplasare, sîntem plătiţi doar la jumătate. Restul de jumătate a rămas să îi primim doar în cazul în care ne salvăm de la retrogradare. Acum, deşi s-a cîştigat la Ceahlăul nu vom primi 2.000 de dolari, ci doar 1.000”, a declarat unul din fotbaliştii Farului, conform Mediafax, sub protecţia anonimatului. Preşedintele grupării constănţene, Constantin Gache, a negat însă că ar fi probleme cu banii. “S-au plătit primele la jumătate pentru că aşa prevede regulamentul. Cealaltă jumătate va fi achitată doar dacă echipa va evita retrogradarea şi mi se pare normal. Nu sînt probleme cu banii la Farul şi este doar o invenţie a presei”, a explicat conducătorul clubului de pe litoral.

Lungu rămîne în afara lotului

Exclus din lot pentru că a refuzat prelungirea contractului cu Farul, mijlocaşul Florin Lungu nu a ajuns încă la un acord cu gruparea de pe litoral privind rezilierea angajamentului scadent în vară. “Eu nu am refuzat Farul, doar nu ne-am înţeles. Este cu totul altceva. Doar dacă voi purta o discuţie cu domnul Bosînceanu ar mai fi şanse ca din vară să semnez cu Farul. Nu trebuie să fiu convins să semnez pentru că sînt de la nouă ani la Farul şi iubesc prea mult această echipă”, a spus Lungu. “Lungu vrea să-i dăm drumul pe gratis cînd îşi găseşte echipă. Pînă la urmă sîntem de acord şi cu acest lucru, dar nu a venit nici o ofertă pe numele lui”, a replicat preşedintele Constantin Gache. Fostul căpitan al constănţenilor l-a acuzat însă pe directorul tehnic Ion Marin pentru situaţia creată. “Ion Marin le-a transmis celor din club că nu am voie să primesc decît o singură dată pe săptămînă echipament de antrenament. Tot Ion Marin le-a interzis celor de la echipa a doua să mă lase să joc chiar şi la partidele din Liga a treia. Totul pentru că nu am făcut aşa cum au vrut ei, iar peste trei luni îmi expiră contractul”, a acuzat Lungu.