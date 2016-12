Primele acuze de plagiat pentru Inna

Cea mai cunoscută cântăreaţă din România pe plan internaţional, la oră actuală, constănţeanca Inna, se confruntă cu primele suspiciuni de plagiat. Frumoasa artistă este bănuită că a plagiat o melodie a cântăreţului american Pitbull. Mai mulţi ascultători internauţi şi-au exprimat părerea, pe diferite pagini de internet, faţă de noul single „More than Friends” al brunetei, despre care spun că seamănă cu piesa „Everybody F*$#s” a lui Pitbull şi cu „Island” a lui Akon.

Noul album al Innei, „The Party Never Ends”, va fi lansat la începutul lunii martie şi conţine în jur de zece piese înregistrate la Londra, Los Angeles, Bucureşti, Mexic şi Copenhaga. La piesele de pe noul album, Inna a lucrat cu producători precum Play&Win, Steve Mac, Frank E, SoFly & Nius, Lucas Secon, The Insomniax, Thomas Troelsen, Orange Factory Music, Shermanology, Ina Wroldsen, Wayne Hector şi Ameerah. Videoclipul piesei „More Than Friends” a fost lansat în urmă cu 10 zile şi este regizat de Edward Aninaru. Clipul a fost filmat pe plajele din apropierea Los Angeles-ului, familiare publicului românesc din serialul „Baywatch”.