Primele ambarcaţiuni de Class One au sosit la Mamaia

Caravana celui mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia, a pornit la drum. Vineri au sosit la Constanţa primele ambarcaţiuni care vor lua parte la cea de-a doua ediţie a competiţiei de la Mamaia, considerată echivalentul Formulei 1 pe apă. După patru zile pe drum, membrii staff-ului tehnic au ajuns la Mamaia, aducînd cele două ambarcaţiuni de start, “Pace Boat”, folosite de oficialii cursei. “Am făcut aproape o mie de kilometri în România şi străzile sînt mult mai bune decît anul trecut. Am fost mai mult pe drum în ultimul timp, ajungînd la Mamaia după un traseu Rusia - Germania - Italia. Este a doua oară cînd vin în România şi pot spune că îmi place foarte mult aici. Este cel mai frumos circuit”, a spus Alessandro Mauro, membru în staff-ul tehnic. Ca şi anul trecut, cartierul general a fost stabilit pe malul Lacului Siutghiol, în dreptul Hotelului “Rex”, unde, pînă marţi, sînt aşteptate să ajungă toate ambarcaţiunile participante. “Au venit primele ambarcaţiuni, care vor fi folosite la start şi la programul umanitar care se desfăşoară în paralel cu Class One Romanian Grand Prix. Pînă marţi vor sosi la Mamaia toate ambarcaţiunile şi probabil că joi vor fi lansate la apă cele de start, dar şi cele ale piloţilor care vor dori să se acomodeze cu circuitul”, a declarat Alin Vintilă, manager project Power Marine. Următoarele ambarcaţiuni, care aparţin echipajelor Quatar şi Ugland, vor ajunge sîmbătă la Mamaia, cu cîteva ore întîrziere din cauza traficului blocat în zona Deva, în urma unui accident. În privinţa circuitului, Alin Vintilă s-a declarat mulţumit de felul în care se prezintă. “Situaţia lacului este la nouăzeci la sută din ceea ce ne-am dorit şi de aceea lucrările încă mai continuă. Oricum, este incomparabil cu felul în care se prezenta anul trecut”, a adăugat Vintilă.