Primele atacuri teroriste din SUA după 11 septembrie

Cele două explozii produse luni după-amiază la linia de sosire a maratonului din Boston reprezintă primele atacuri teroriste pe pământ american după atentatele comise de reţeaua internaţională al-Qaida împotriva World Trade Center, Pentagonului şi Casei Albe, în 2001, soldate cu peste 3.000 de morţi, relevă presa din SUA. Anchetatorii FBI nu au stabilit încă dacă este vorba de un complot terorist intern sau de unul internaţional, existând două variante de analizat: fie atacul a fost orchestrat de o grupare islamistă, fie chiar de islamişti americani.

Luni, două dispozitive explozive artizanale au explodat pe o stradă aglomerată, la linia de sosire a celui mai vechi maraton din SUA, în jurul orei locale 14.50, la un interval de 12 secunde unul de altul. ”Exploziile din Boston sunt de natură teroristă”, a declarat preşedintele SUA, Barack Obama, insistând că autorii vor fi aduşi în faţa justiţiei. Preşedintele a ordonat coborârea în bernă a steagurilor de la Casa Albă şi de pe alte instituţii guvernamentale, ”în semn de respect pentru victimele acestor acte tragice comise pe 15 aprilie 2013”. Bilanţul exploziilor produse luni la maratonul din Boston este de trei morţi şi 176 de răniţi, dintre care 17 sunt în stare critică. FBI a anunţat ieri că nu dispune de informaţii privind eventuale ameninţări proferate înaintea maratonului din Boston.

PRIMELE VICTIME IDENTIFICATE Un băieţel de 8 ani, identificat drept Martin Richard, a fost prima victimă identificată a atentatului. Mama şi sora lui de 6 ani se află printre răniţi. Totodată, a doua victimă a fost identificată ieri. Este vorba despre Kristle M. Campbell, de 29 de ani. Bombele au fost de putere mică. La locul atacurilor nu au fost descoperite urme de explozibil de producţie industrială, sugerând că dispozitivele s-ar putea să fi fost artizanale. Probabil au fost acţionate de la distanţă, prin intermediul telefonului mobil, circa 40 de minute după explozie fiind întreruptă telefonia mobilă la Boston, pentru a preveni alte noi atacuri comise în acelaşi fel. ”Numai două bombe au explodat la Boston şi nu s-a găsit niciun alt dispozitiv exploziv ulterior”, a declarat, ieri, guvernatorul statului Massachusetts, Deval Patrick. Iniţial, presa anunţase că bombele fuseseră amplasate în coşuri de gunoi, iar poliţia mai descoperise trei bombe neexplodate în zonă. Unul dintre dispozitivele explozive utilizate în Boston era plasat într-un recipent metalic de gătit sub presiune, afirmă surse FBI, citate de CBS News. Bomba a fost plasată într-o oală metalică de gătit sub presiune, ascunsă într-o sacoşă neagră. Anchetatorii au găsit şi fragmente ale unui circuit electronic, indiciu care sugerează utilizarea unui cronometru. Deocamdată, nimeni nu a revendicat atacurile. Măsuri suplimentare de securitate au fost luate la Washington şi mii de poliţişti au fost mobilizaţi la New York.

ISTERIA ALERTELOR Unele zone ale aeroportului LaGuardia din New York au fost evacuate ieri, din cauza unui pachet suspect. Potrivit surselor citate de CBS, au fost evacuate etajele superioare ale terminalului central. Nu s-au furnizat informaţii despre conţinutul pachetului suspect. Tot ieri, un avion al US Airways a fost oprit la sol şi a fost verificat, pe aeroportul Logan din apropiere de Boston. Avionul venea de la Philadelphia, având escală la Boston. Într-unul din bagajele de la bordul avionului a fost auzit un zgomot ciudat, astfel că aeronava a fost verificată. Conform altor surse, avionul aparţinea companiei American Airlines şi ar fi fost reţinut pentru că la bord ar fi fost doi vorbitori de limbă arabă care par suspecţi.

MESAJE DE LA BUCUREŞTI Ministerul Afacerilor Externe a anunţat ieri că printre victimele exploziilor de la Boston nu au fost identificaţi cetăţeni români. Premierul Victor Ponta şi-a exprimat compasiunea faţă de victimele exploziilor de la Boston: ”În numele Guvernului României şi al României vreau să prezint condoleanţe şi să exprim solidaritate. Este un moment în care cred că România realizează cât de important este angajamentul nostru în parteneriatul strategic cu SUA, cu lumea occidentală. Suntem aliaţi în faţa unor duşmani comuni şi cred că orice efort şi orice sacrificiu pe care România l-a făcut şi-l va face în continuare în această bătălie dreaptă alături de aliaţii noştri este justificat şi, în asemenea momente tragice, încă o dată vreau să spun că suntem alături de partenerii noştri”. Premierul a transmis Washingtonului şi un mesaj scris. Preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat că a aflat cu regret şi îngrijorare despre ”atacul incalificabil de la Boston, un eveniment absurd, tragic şi şocant”, el reafirmând ”hotărârea de a lupta împotriva flagelului timpului nostru, terorismul”.

CONDAMNARE INTERNAŢIONALĂ Exploziile sângeroase care au îndoliat maratonul din Boston şi au creat stupoare în SUA au fost condamnate unanim în întreaga lume, ieri şi s-au lansat îndemnuri la o ripostă coordonată din partea membrilor comunităţii internaţionale. Preşedintele rus, Vladimir Putin, a propus ”ajutorul Rusiei în cadrul anchetei asupra acestei crime barbare” şi şi-a exprimat convingerea că ”lupta împotriva terorismului necesită o coordonare activă a eforturilor întregii comunităţi internaţionale”. ”Pentru Rusia, care va organiza o serie de evenimente sportive importante, este un avertisment serios înaintea Jocurilor Olimpice de la Soci, în 2014”, a apreciat ministrul rus al Sporturilor, Vitali Mutkos. Preşedintele francez, Francois Hollande, şi-a exprimat ”emoţia puternică dar şi întreaga solidaritate a Franţei faţă de autorităţile şi poporul american”. Preşedintele Consiliului European, Herman van Rompuy, a condamnat ”actele îngrozitoare” şi a exprimat ”simpatia şi susţinerea UE faţă de poporul american”. ”Suntem alături de prietenii noştri americani”, a declarat preşedintele PE, Martin Schulz. Organizatorii Maratonului de la Londra au anunţat că menţin cursa prevăzută duminică, dar că vor reexamina situaţia, promiţând să adopte hotărârile necesare în vederea creşterii securităţii şi a tuturor tipurilor de măsuri ce pot fi adoptate. Prinţul Harry al Marii Britanii, nepotul Reginei Elisabeta a II-a, şi-a confirmat prezenţa la maratonul Londrei de duminică, în pofida atentatului terorist.

Papa Francisc şi-a exprimat, ieri, regretul pentru atentatul de la Boston, numit ”o tragedie fără sens” şi i-a invitat pe locuitorii oraşului american ”să nu se lase copleşiţi de Rău”, într-un mesaj de condoleanţe trimis de la Vatican. Wall Street a înregistrat pierderi la finalul şedinţei, luni, după anunţarea atentatului, investitorii temându-se că ar putea fi vorba despre un atac terorist susceptibil să declanşeze o nouă perioadă de incertitudine, potrivit unui analist. Mişcarea talibanilor pakistanezi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), care are legătură cu atentatul cu maşină-capcană eşuat din Times Square, din mai 2010, a negat orice implicare în aceste atacuri, dar a adăugat că susţine atacuri împotriva SUA şi aliaţilor acestora.