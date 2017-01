Primele avioane Spartan au ajuns în România

La Baza 90 Transport Aerian au aterizat, ieri, primele două avioane de transport tactic C-27J Spartan din totalul de şapte pentru care Ministerul Apărării (MAp) a încheiat un contract cu firma italiană Alenia Aeronautica în 2006. Aeronavele urmează să participe la expoziţia de armament Black Sea Defense and Aerospace din Bucureşti. Reprezentanţii MAp spun că cele două transportoare vor intra în dotarea Forţelor Aeriene Române abia după ce vor fi efectuate zborurile de recepţie şi acceptanţă. MAp a selectat avionul C-27J al Alenia în decembrie 2006, în urma unei licitaţii organizate pentru avioanele de transport. În baza contractului, armata Română trebuia să primească şapte avioane de transport mediu-curier C 27 J Spartan în schimbul a aproape 220 milioane de euro. Primul termen de livrare propus de partea italiană a fost sfârşitul anului 2007, însă termenul a fost amânat în fiecare an. Totodată, MAp a precizat că primele plăţi ar urma să se facă abia anul acesta, ministerul urmând să achite aproximativ 15% din contract. Până în prezent, MAp a reuşit să încheie doar primul curs de pregătire a piloţilor care urmează să zboare pe Spartan, costurile instruirii fiind suportate integral de producător. Noile aeronave de transport Spartan vor înlocui avioanele de producţie sovietică AN24, AN26 şi AN 30 care îşi vor termina resursa de zbor anul acesta.