Primele cabinete medicale vîndute de CJC

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a semnat, la mijlocul săptămînii trecute, primele contracte de vînzare-cumpărare a cabinetelor medicale aflate în patrimoniu. Preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat, într-o conferinţă de presă, că este vorba de nouă cabinete medicale din Policlinica Spitalului Judeţean, urmînd ca, în luna ianuarie, toate cabinetele rămase în patrimoniul instituţiei să fie vîndute medicilor. El a precizat că vînzarea-cumpărarea se face în baza unei legi care de patru ani se află în dezbatere şi a fost modificată. \"În anul 2004, am adoptat Hotărîrea de CJ 270/22 decembrie privind aprobarea metodologiei de vînzare a cabinetelor medicale, în care se stabilea clar modul de evaluare a acestora, procedura de vînzare, plata şi obligativitatea de a nu se schimba destinaţia spaţiului”, a declarat Constantinescu. El a precizat că, ulterior, fostul Guvern a elaborat o ordonanţă de urgenţă care nu putea fi aplicată din cauza modului în care se stabilea evaluarea, dar şi a lipsei interdicţiei de schimbare a destinaţiei spaţiului. Actul normativ a fost atacat la Curtea Constituţională de către CJC, dar şi alte autorităţi publice din ţară şi, după ce a fost declarat neconstituţional, Executivul a emis o altă ordonanţă, mult mai clară. „După ce a pierdut procesul cu autorităţile locale, Guvernul a fost nevoit să emită o altă ordonanţă, care nu a fost decît o copie fidelă, la punct şi virgulă, a hotărîrii CJC din 2004“, a mai spus Constantinescu. Cabinele medicale aflate în patrimoniul CJ Constanţa vor fi vîndute cu un preţ mediu de 600 de euro/mp, preţul total fiind cuprins între 10.500 şi 15.000 de euro. Medicii interesaţi vor plăti un avans de minimum 25% pe o perioadă de trei ani, iar dobînda este de 7%. Medicii au suportat, de asemenea, şi cheltuielile pentru evaluare, efectuate de specialişti ANEVAR, precum şi pe cele pentru cadastru, şi vor trebui să facă şi investiţii în aparatura medicală. Tot în luna ianuarie, CJC are în vedere şi vînzarea cabinetelor medicale din mediul rural pe care le are în patrimoniul său. „Aici avem o problemă. La ţară ducem o lipsă acută de medici. Prin vînzarea acestor cabinete avem speranţa că medicii tineri vor fi atraşi în aceste zone. Trebuie să rezolvăm şi această problemă a actului medical la ţară“, a afirmat Nicuşor Constantinescu. Medicii prezenţi la preluarea contractelor s-au declarat mulţumiţi de preţul de cumpărare şi de ratele care ajung la cîteva sute de euro pe lună. Ei au mai precizat că preţurile au fost negociate în funcţie de piaţă.