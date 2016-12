Primele cazuri de gripă nouă în Cehia şi Emiratele Arabe

Cehia a înregistrat primul său caz de gripă nouă, testele confirmînd prezenţa virusului A(H1N1) la un bărbat care s-a întors recent din Statele Unite, a anunţat ieri, la Praga, Ministerul ceh al Sănătăţii. „Din nefericire, am diagnosticat în aceste zile un prim caz (de gripă porcină), la un bărbat adult care a revenit din New York”, a declarat un reprezentant al Ministerului ceh al Sănătăţii, Michael Vit. Bărbatul, în vîrstă de 29 de ani, care este originar din Praga, “se află în prezent în carantină la domiciliu, nu prezintă simptome negative, iar starea sa de sănătate s-a ameliorat”, a adăugat Vit. Bărbatul infectat s-a adresat unui medic din cauza unor probleme respiratorii, la 24 de ore după revenirea sa în Cehia, a precizat acesta. Alte nouă persoane care au intrat în contact cu el, în special membri ai familiei şi colegi de muncă, sînt, în prezent, sub supraveghere medicală, a declarat el. Potrivit site-ului ceh de informaţii, www.idnes.cz, pacientul contaminat ar fi pilot. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat, săptămîna trecută, că statisticile devin “mai puţin pertinente” deoarece unele dintre ţările cele mai afectate, inclusiv Statele Unite, au renunţat să mai înregistreze totalitatea contaminărilor.

Amintim că, un prim caz de gripă nouă A(H1N1) a fost confirmat şi în Emiratele Arabe Unite, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii, Hanif Hassan. Este vorba despre un pasager sosit din Canada, care primeşte îngrijirile necesare într-un spital, a adăugat ministrul. El a adăugat că pacientul nu mai prezintă simptomele maladiei, dar că va trebui să continue tratamentul timp de încă zece zile. Ministrul a afirmat că alţi pasageri ai zborului, cu care a sosit pacientul, nu au manifestat simptome ale bolii. Naţionalitatea pacientului nu a fost dezvăluită. Federaţia celor şapte emirate, unde străinii reprezintă peste 80% din cei 6,4 milioane de locuitori, a intensificat măsurile de supraveghere a călătorilor şi a instalat camere termice care permit reperarea cazurilor de febră în aeroporturi.

Rusia a ajuns la două cazuri confirmate de A(H1N1)

Un al doilea caz de gripă porcină A(H1N1) a fost înregistrat în Rusia, la un cetăţean rus care s-a întors din Republica Dominicană, a anunţat, duminică, şeful serviciilor sanitare ruse, Ghenadi Onişcenko. „Testele efectuate de institutul central de epidemiologie din Moscova au confirmat că este vorba despre virusul A(H1N1)”, a declarat Onişcenko. Potrivit acestuia, bolnavul, un localnic din regiunea Kaluga (situată la 180 de kilometri sud-vest de Moscova) a efectuat, între 7 şi 18 mai, un voiaj în Republica Dominicană. La revenirea în Rusia, el a cerut asistenţă medicală, “a fost examinat şi luat sub supraveghere medicală”, a explicat Onişcenko. Examinarea soţiei bolnavului nu a dezvăluit semne ale gripei porcine, a adăugat acesta. Primul caz al gripei porcine în Rusia, la un cetăţean rus care s-a întors din Statele Unite, care a fost internat, a fost anunţat vineri.

O a doua cazarmă din Spania, plasată în carantină

O a doua cazarmă spaniolă a fost plasată în carantină, de teama gripei porcine, după cazurile înregistrate săptămîna trecută la circa 500 de elevi de la o şcoală militară, a anunţat, ieri, Ministerul Sănătăţii. Amintim că un focar de gripă A (H1N1) a izbucnit săptămîna trecută la o şcoală de ingineri militari din oraşul Hoyo de Manzanares, din centrul Spaniei. Douăzeci de persoane, care frecventau cursurile instituţiei, au fost afectate de gripă, într-o formă “uşoară” şi fără complicaţii, în vreme ce alte 74 de persoane se află în continuare sub observaţie, a precizat Ministerul Sănătăţii. Alţi 91 de militari care frecventaseră şcoala din Hoyo au fost plasaţi în carantină la instituţia militară de unde proveneau, la El Ferral, din apropiere de oraşul Leon. Ministerul Apărării a fost criticat virulent deoarece a permis vizite ale elevilor din regiune la şcoala militară din Hoyo, după ce prezenţa virusului A (H1N1) era deja suspectată. Spania a fost prima ţară europeană oficial contaminată de virusul de gripă porcină şi este în continuare cea mai afectată din Europa, cu 135 de cazuri. Nici unul din aceste cazuri nu a prezentat complicaţii.

Peste 12.500 de persoane bolnave de gripă A (H1N1) în 46 de ţări

Virusul gripei porcine a contaminat 12.515 persoane din 46 de ţări, provocînd moartea a 91 de persoane, potrivit unui nou bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), publicat, ieri, pe site-ul său. Astfel, Statele Unite anunţă 6.552 de cazuri, din care 9 mortale; Mexic: 4.174 de cazuri, 80 mortale; Canada: 805 cazuri, unul mortal; Costa Rica: 28 de cazuri, unul mortal; Japonia: 345 de cazuri; Spania: 133; Marea Britanie: 122; Panama: 76; Chile: 44; Peru: 25; Italia: 19; Kuwait: 18; Germania: 17; Australia: 16; Franţa: 16; China: 15; Columbia: 13; Ecuador: 10; Noua-Zeelandă: 9; Brazilia: 9; Israel: 8; Belgia: 7; El Salvador: 6; Guatemala, Cuba şi Norvegia, cîte 4; Corea de Sud, Elveţia, Olanda, Polonia şi Suedia, cîte 3; Argentina, Finlanda, Thailanda, Turcia, Rusia şi Malaysia, cîte două cazuri; Austria, Danemarca, Filipine, Grecia, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Portugalia şi Rusia, cîte un caz. Bilanţul anterior anunţat de OMS, sîmbătă, era de 12.022 de persoane în 43 de ţări şi 86 de morţi. OMS efectuează propriile verificări, ceea ce explică decalajul dintre statisticile sale şi cele anunţate de ţările respective.