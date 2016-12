Primele concerte anunţate ale lunii iunie

Luna iunie aduce cu ea nu doar începutul oficial al verii calendaristice, ci şi noi evenimente muzicale în agenda mondenă. Chiar dacă, în Mamaia, un întreg vulcan stă să erupă în materie de petreceri şi concerte în cluburi, clubul Doors din oraş a anunţat două concerte interesante, unul la începutul şi celălalt la sfârşitul lunii.

ALEXANDRA UŞURELU, DE ZIUA COPILULUI Cântăreaţa Alexandra Uşurelu, cunoscută pentru vocea sa caldă şi prestaţiile scenice de excepţie, va transforma scena clubului Doors într-un Eden al muzicii bune. Concertul va avea loc de Ziua Copilului, pe 1 iunie, de la ora 20.00, şi va beneficia de un decor cu totul special, cu videoproiecţii şi lumini. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 20 de lei, tichetele putând fi achiziţionate zilnic, de la sediul clubului.

„NORAH JONES A ROMÂNIEI” Alexandra Uşurelu este interpreta care s-a remarcat în ultimii ani prin vocea caldă şi piesele sensibile, originale, compuse şi acompaniate de Bobby Stoica (ex-Voltaj), Mircea Rusu şi Walter Dionisie. Apariţiile Alexandrei, numită de către Andreea Marin „Norah Jones a României“, sunt speciale pentru că transformă scena într-un decor de vis, boem, cu proiecţii sub formă de tablouri ce poartă publicul într-o altă dimensiune… cea a sufletului. Primul său videoclip, la piesa „Doi Străini“, a fost făcut în colaborare cu actorul Dan Bordeianu, iar după ce single-ul „Nopţile trec (doar visele rămân)“ a devenit, în 2013, genericul serialului de la Acasă TV „Îngeri pierduţi“, tot în acelaşi an, Alexandra a susţinut concertul de deschidere al trupei Vunk, de la Sala Polivalentă.

E.M.I.L. PREZINTĂ „SCHOOL’S OUT FOR SUMMER” Punkerii de la E.M.I.L. pleacă, la începutul lunii iunie, în turneul intitulat „School’s Out For Summer“. Astfel, cei cinci băieţi din trupă vor concerta în cinci oraşe: Bucureşti - 6 iunie, Braşov - 7 iunie, Ploieşti - 13 iunie, Cluj - 14 iunie şi, bineînţeles, Constanţa - 27 iunie, în clubul Doors. Astfel, după cinci ani de la lansarea ultimului album, E.M.I.L. va cânta în acest turneu cinci piese noi. Melodiile fac parte de pe viitorul album E.M.I.L., al patrulea din carieră, intitulat „I M E N S”. Albumul este programat să apară în toamnă. Biletele vor fi puse în vânzare de săptămâna viitoare, la sediul clubului.