Primele concluzii la FC Farul

Eliminarea din Cupa României, 4-5 în urma loviturilor de departajare în disputa cu Callatis Mangalia, nu a fost privită ca o tragedie în tabăra Farului. Antrenorul Marian Pană a folosit întâlnirea de marţi ca pe un test pentru jucătorii care nu au prins formula de start în prima rundă a Ligii a II-a şi a tras concluziile înaintea primului joc oficial pe teren propriu din acest sezon. Printre remarcaţi s-a numărat fundaşul central Cosmin Stegaru, un “uriaş” de 1,95 m, care s-a descurcat bine în centrul defensivei, în timp ce la capitolul dezamăgiri s-au încadrat jucătorii de pe cele două benzi.

„Când pierzi la loviturile de departajare nu este vorba de ghinion, ci ţine de concentrarea jucătorilor. Este greu, pentru că intervine lipsa de concentrare, probabil şi un pic de frică. A fost un joc disputat, un meci normal din Cupa României. Ne-am propus să câştigăm, pentru că ne doream foarte mult să ne calificăm, dar, în acelaşi timp, am vrut să văd şi pe cine pot să contez. Drept urmare, au intrat pe teren mulţi jucători noi faţă de partida de la Bacău şi este important că am văzut multe lucruri importante. Una peste alta, a fost o întâlnire dominată în mare parte de gazde. Noi am adoptat aceeaşi tactică folosită şi la Bacău. Am încercat să ne închidem bine şi să lovim pe contraatac. Din păcate, chiar dacă ne-am creat situaţii favorabile, nu le-am dus până la capăt. Ori ne-am grăbit, ori nu am fost prea inspiraţi la ultima pasă”, a explicat Pană. Antrenorul Farului a făcut o scurtă analiză asupra jocului echipei după primele două partide oficiale din actualul sezon: „Pot spune că sunt mulţumit, pentru că văd echipa încercând să joace ceva. Ne-am fi dorit să câştigăm şi la Bacău, şi la Mangalia, dar important este să creştem de la meci la meci şi să avem evoluţii din ce în ce mai bune. Mă bucur că am văzut toţi jucătorii din lot şi am tras nişte concluzii clare”.

Tehnicianul Farului a mai mărturisit că vrea trei puncte în derby-ul cu Viitorul Constanţa, programat vineri, de la ora 19.30, pe stadionul Farul, în etapa a 2-a a Ligii a II-a, şi a făcut apel la suporteri. „Ne aşteaptă un meci foarte greu, pe care vom încerca să-l câştigăm. Vreau să felicit suporterii, care au venit în număr destul de mare la Mangalia. Îi rog să aibă răbdare, să vină vineri la meci şi să ne susţină. Sunt convins că doar o evoluţie bună a echipei poate să aducă din nou publicul la stadion şi, chiar dacă este un sezon foarte dificil, sper ca suporterii să umple din nou tribunele”, a spus Pană.