Primele creșteri salariale ale profesorilor, în vigoare de la 1 august

Profesorii vor vedea primele creșteri salariale de la 1 august, urmând ca a doua tranșă să vină din decembrie 2017, aceste măriri făcând parte din corecțiile salariale, a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru. Primele corecții salariale din Educație (50%) vor intra în vigoare în august, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria. Acesta a spus că, miercuri, ordonanța privind salarizările va fi prezentată în ședința de Guvern. „Principala nemulțumire a colegilor din Educație nu e legată de fondul problemei. Ce am zis că facem, acest lucru am făcut, problema lor e legată de termen, așa cum e la Sănătate. Am explicat motivele pentru care nu se poate acest lucru. Nu discutăm de creșteri procentuale. În sectorul de Educație este vorba de eliminarea unei legi speciale și înlocuirea acesteia cu un sistem care să facă un pas înainte spre legea salarizării unitare. Cred că acest lucru, împreună cu punerea accentului pe debutanți, pe cei cu cele mai mici salarii, reprezintă punctul-cheie”, a declarat Pîslaru. În ceea ce privește sumele de la buget acordate, el a explicat că pentru 2016 sunt 800 - 900 milioane de lei pentru ultimele patru luni ale acestui an. Anul viitor, bugetul nu va putea suporta mai mult de 2,5 - 2,6 miliarde de lei cu bonusurile de la Sănătate.

„De la 1 august intră în vigoare toate corecțiile disfuncționalităților în ceea ce privește încadrarea de vechime și salarii. La Educație, am definit grila integral în mod similar cu cea de la Sănătate, iar 50% din aceste creșteri intră de la 1 august 2016 și restul intră în decembrie 2017. Creșterile se referă la corecțiile salariale pentru cei aflați la baza de jos a piramidei. De la 1 ianuarie 2018 e luat în calcul și bonusul de performanță”, a spus Pîslaru. Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a explicat că aceste creșteri vor însemna, în medie, 5% în plus la salariile actuale.