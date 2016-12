Primele declarații ale trupei Eagles of Death Metal după atentatele din Paris

Membrii trupei americane Eagles of Death Metal, care au susţinut un concert în sala Bataclan din Paris pe 13 noiembrie, au acordat publicaţiei ”Vice” primul lor interviu în care au vorbit despre masacrul comis în renumita sală de concerte din capitala Franţei. Rockerii americani se aflau pe scena sălii Bataclan atunci când teroriştii au deschis focul asupra spectatorilor. După ce au reuşit să scape din acel carnagiu şi să ajungă cu bine în SUA, rockerii californieni au acceptat, pentru prima dată, să vorbească despre acele momente îngrozitoare, în faţa camerelor de filmat. Solistul principal, Jesse Hughes, alături de colegul său Joshua Homme, care nu a participat la concertul din Paris, i-au dezvăluit fondatorului revistei ”Vice”, cu voci tremurânde, că mai multe victime ale atacului terorist s-au ascuns în cabina trupei, înainte de a fi împuşcate mortal. Grupul californian are legături strânse cu revista ”Vice”. Jesse Hughes a prezentat şi una dintre emisiunile de pe postul muzical deţinut de revista ”Vice”, intitulat Noisey. Revista ”Vice” a publicat online un fragment de 30 de secunde din interviu. Versiunea completă va fi difuzată săptămâna aceasta.

”Mai multe persoane s-au ascuns în cabina noastră, dar teroriştii au reuşit să intre şi să îi omoare pe toţi, cu excepţia unui băiat care s-a ascuns sub jacheta mea din piele”, a spus Jesse Hughes. ”Oamenii se prefăceau că erau morţi şi erau foarte speriaţi. Unul dintre motivele pentru care atât de mulţi oameni au fost ucişi a constat în faptul că ei nu voiau să îşi abandoneze prietenii. Mulţi oameni s-au aşezat în faţa altora, pentru a-i apăra”, a adăugat rockerul american. Într-un comunicat oficial publicat joi, membrii trupei Eagles of Death Metal s-au declarat îngroziţi şi au spus că încă nu au reuşit să treacă peste ceea ce s-a întâmplat. ”Deşi suntem uniţi în durere cu victimele, fanii, familiile victimelor şi cu locuitorii din Paris şi cu toţi aceia care au de suferit de pe urma terorismului, suntem totuşi mândri că putem să facem faţă acestei tragedii, împreună, alături de noua noastră familie, fiind de acum înainte uniţi de un obiectiv comun, acela al iubirii şi al compasiunii”, au declarat membrii trupei americane, care şi-au anulat toate concertele programate în turneul european. De asemenea, formaţia americană i-a adus un omagiu lui Nick Alexander, care vindea produse promoţionale cu sigla Eagles of Death Metal, şi celor trei angajaţi ai casei de discuri Universal - Thomas Ayad, Marie Mosser şi Manu Perez. Toţi cei patru figurează pe lista celor 89 de persoane care au fost asasinate în sala Bataclan.

Sweet Stuff Foundation, organizaţia de caritate înfiinţată de Joshua Homme, a anunţat că toate donaţiile primite până la sfârşitul anului vor fi donate familiilor victimelor decedate în acest atentat terorist. Rockerul american a înfiinţat acea fundaţie în 2013, pentru a-i ajuta pe muzicienii (şi familiile lor) profesionişti afectaţi de boli şi dizabilităţi. Joshua Homme este fondatorul şi solistul unei alte trupe rock celebre, Queens of the Stone Age. El a înfiinţat grupul Eagles of Death Metal în 1998, alături de Jesse Hughes. Atacul terorist din sala Bataclan a fost urmat de alte atacuri armate comise în capitala Franţei, care s-au soldat în total cu 130 de morţi.

