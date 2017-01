Primele derby-uri la Trofeul „Telegraf”

A 17-a ediţie a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, propune iubitorilor acestui sport, sîmbătă şi duminică, 27 de întîlniri deosebit de interesante. Capetele de afiş ale întîlnirilor programate în Sala Sporturilor se anunţă Tomis Millenium - CSM Medgidia (în Grupa D), SNC - ITC (în Grupa C), Alpha - FC Constanţa (în Grupa E), Julius - Voinţa (în Grupa F), Portul-Arca - Capitol ‘84 (în Grupa C), Telegraf & TV Neptun - Real (în Grupa A), Steaua Dorobanţu - CS Eforie (în Grupa B) şi Tomis Millenium - Săgeata Stejaru (în Grupa D). De remarcat că în Grupa A vom asista la reeditarea duelului de anul trecut, dintre Telegraf & TV Neptun şi Real. Cum în 2007 Telegraf & TV Neptun s-a impus cu 4-1, Real îşi doreşte revanşa în acest an, disputa de duminică fiind deschisă oricărui rezultat.

Programul partidelor de la sfîrşitul acestei săptămîni: sîmbătă - ora 11.30: Luceafărul Amzacea - Didactica Mangalia (Gr. A); ora 12.15: Tomis Millenium - CSM Medgidia (Gr. D); ora 13.00: SNC - ITC (Gr. C); ora 13.45: Real - Elox (Gr. A); ora 14.30: Municipal - Farul Tuzla (Gr. B); ora 15.15: Alpha - FC Constanţa (Gr. E); ora 16.00: Steaua RTS Cogealac - Capitol ‘84 (Gr. C); ora 16.45: Recolta Cumpăna - Dinamo Spada (Gr. E); ora 17.30: Portul-Arca - Tomis Termoserv (Gr. C); ora 18.15: Jandarmii Tomis - Olimpia (Gr. E); ora 19.00: Julius - Voinţa (Gr. F); ora 19.45: Cosmos - Liga Ofiţerilor (Gr. F); duminică - ora 9.00: Poliţia - Perla Basarabi (Gr. D); ora 9.45: Recolta Cumpăna - Jandarmii Tomis (Gr. E); ora 10.30: Steaua Mării - CSM Medgidia (Gr. D); ora 11.15: Portul-Arca - Capitol ‘84 (Gr. C); ora 12.00: Elox - Delta Grup Construct Tulcea (Gr. A); ora 12.45: Telegraf & TV Neptun - Real (Gr. A); ora 13.30: Municipal - Callatis Mangalia (Gr. B); ora 14.15: Steaua RTS Cogealac - SNC (Gr. C); ora 15.00: Alpha - Olimpia (Gr. E); ora 15.45: Steaua Dorobanţu - CS Eforie (Gr. B); ora 16.30: Marştefi - Intersport (Gr. F); ora 17.15: Farul Tuzla - Ştiinţa (Gr. B); ora 18.00: Dinamo Spada - FC Constanţa (Gr. E); ora 18.45: ITC - Tomis Termoserv (Gr. C); ora 19.30: Tomis Millenium - Săgeata Stejaru (Gr. D).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic