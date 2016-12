Primele dezvăluiri făcute presei de fosta iubită a copilotului Andreas Lubitz

Copilotul zborului Germanwings 4U9525, Andreas Lubitz, i-a spus fostei sale prietene că plănuieşte ceva atât de atroce încât numele lui va fi cunoscut de toată lumea, iar femeia a povestit că tânărul se trezea uneori noaptea urlând "ne prăbuşim!" Fosta iubită a lui Andreas Lubitz a declarat pentru o publicaţie germană că bărbatul i-ar fi spus anul trecut, pe un ton ameninţător: "Într-o zi voi face ceva ce va schimba tot sistemul şi atunci toţi îmi vor şti numele şi şi-l vor aminti", informează dailymail.co.uk. Când a aflat de prăbuşirea de marţi a zborului Germanwings 4U9525, femeia şi-a amintit de profeţia ameninţătoare a lui Lubitz. "Nu am ştiut ce vrea să spună, dar acum am înţeles", a declarat fosta iubită a copilotului pentru ziarul german Bild. Problemele personale şi comportamentul ciudat erau atât de grave, încât femeii i s-a făcut frică şi a decis să se despartă de Andreas Lubitz. "Când am aflat despre prăbuşirea avionului, în minte au început să mi se deruleze cuvintele pe care mi le spusese", a spus fosta iubită a copilotului. "Dacă el a făcut acest lucru este pentru că a înţeles că, din cauza problemelor sale de sănătate, marele lui vis de a lucra la Lufthansa în calitate de căpitan şi pilot pe curse de lung curier era practic imposibil", susţine ea, potrivit interviului publicat de Bild. Germanwings, compania germană căreia îi aparţinea avionul prăbuşit, este o filială low cost a Lufthansa. Tânăra afirmă că s-a despărţit de Andreas Lubitz pentru că devenea din ce în ce mai clar că avea o problemă. În timpul discuţiilor claca şi ţipa la ea.