Primele eliminări la ediţia a 16-a a Trofeului “Telegraf”

Pentru că tensiunea nu putea lipsi la partidele ediţiei a 16-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, au apărut şi primele cartonaşe roşii. Nurla Erchean (Cosmos), Traian Coconcea (Elox) şi Michi Vasile (ITC) au fost eliminaţi, astfel că ei sînt supendaţi pentru următorul meci pe care echipele lor îl vor susţine în etapa a II-a. Din cele două lovituri de 7 m acordate de arbitri, una a fost fructificată: Dumitru Faitaş (Arca ANR), iar cealaltă ratată: Gabriel Stan (Municipal).

Lupta pentru cîştigarea titlului de golgeter la actuala ediţie se anunţă deosebit de interesantă, după prima rundă 11 jucători trecîndu-şi în cont cîte o dublă: Nicolae Toşa (Portul), Adrian Slave (CS Eforie), Marian Gherghescu (Capitol ‘84), Adrian Pitu (Tomis Millenium), Marius Simeon (Intersport), Manea Manolache (Recolta Cumpăna), Constantin Dumbravă şi Cătălin Boşcăneanu (ambii de la Alpha), Gheorghe Năstase (Frontiera Tomis), Marian Popa şi Dimciu Anagnoste (Săgeata Stejaru).

După ce miercuri seară, la TV Neptun, au fost prezentate imagini de la partidele Municipal - Recolta Cumpăna (Grupa D) şi Alpha - Perla Basarabi (Grupa A), în această seară, de la ora 23.15, iubitorii fotbalului vor putea urmări a patra emisiune din 2007 dedicată Trofeului “Telegraf”, cuprinzînd aspecte de la meciurile Telegraf & TV Neptun - Real (Grupa B) şi Elox - ITC (Grupa C).

Iată şi programul partidelor din etapa a II-a, programată duminică, 14 ianuarie, la Sala Sporturilor, după întîlnirea de handbal masculin dintre reprezentativele României şi Georgiei, din preliminariile Campionatului European - ora 13.30: Municipal - ITC (Grupa D); ora 14.15: Săgeata Stejaru - Intersport (Grupa C); 15.00: FC Constanţa - Real (Grupa B); ora 15.45: Voinţa - Julius (Grupa A); ora 16.30: Perla Basarabi - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 17.15: Arca ANR - Portul (Grupa B); ora 18.00: Elox - Capitol ’84 (Grupa D); ora 18.45: Alpha - CS Eforie (Grupa A); ora 19.30: Recolta Cumpăna - Tomis Millenium (Grupa D); ora 20.15: Steaua Mării Techem - SNC (Grupa C); ora 21.00: Dinamo - Jandarmii Dobrogea (Grupa C); ora 21.45: Telegraf & TV Neptun - Cosmos (Grupa B).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

Clasamente

GRUPA A

1. Alpha 1 1 0 0 9-2 3

2. Frontiera Tomis 1 1 0 0 4-1 3

3-4. Voinţa 1 0 1 0 2-2 1

3-4. CS Eforie 1 0 1 0 2-2 1

5. Julius 1 0 0 1 1-4 0

6. Perla Murfatlar Basarabi 1 0 0 1 2-9 0

GRUPA B

1. Telegraf & TV Neptun 1 1 0 0 4-1 3

2. Cosmos 1 1 0 0 3-2 3

3-4. Portul 1 0 1 0 2-2 1

3-4. FC Constanţa 1 0 1 0 2-2 1

5. Arca ANR 1 0 0 1 2-3 0

6. Real 1 0 0 1 1-4 0

GRUPA C

1. Săgeata Stejaru 1 1 0 0 6-0 3

2. Intersport 1 1 0 0 5-1 3

3. Dinamo 1 1 0 0 3-1 3

4. SNC 1 0 0 1 1-3 0

5. Jandarmii Dobrogea 1 0 0 1 1-5 0

6. Steaua Mării Techem 1 0 0 1 0-6 0

GRUPA D

1. Municipal 1 1 0 0 5-2 3

2. Elox 1 1 0 0 4-3 3

3-4. Capitol '84 1 0 1 0 2-2 1

3-4. Tomis Millenium 1 0 1 0 2-2 1

5. ITC 1 0 0 1 3-4 0

6. Recolta Cumpăna 1 0 0 1 2-5 0