Primele femei pilot şi singurul cosmonaut român, prezenţi la RoIAS

Spectacolul aerian internaţional “RoIAS 2006” a reunit pe aeroportul Kogălniceanu persoane de toate categoriile sociale, de toate profesiile şi din toate colţurile ţării. Printre cei care au admirat timp de două zile evoluţia spectaculoasă, dar şi avioanele expuse aparţinînd mai multor Forţe Aeriene din Europa şi SUA, s-au numărat şi primele femei care au pilotat aparate de zbor. Ruxanda Miheş Agache are 79 de ani şi este prima femeie care a pilotat un avion de război. Aceasta a efectuat primul zbor în 1948, pilotînd un avion german, care a rămas în dotarea Forţelor Aeriene ale României din timpul celui de al II-lea război mondial. “Am auzit că la Kogălniceanu are loc cel mai mare miting aviatic pe care l-a găzduit vreodată ţara nostră şi nu puteam să lipsesc. În zorii zilei, m-am urcat în tren din Bucureşti şi am venit aici. Cei care pilotează avioanele care au executat demonstraţii sînt foarte bine pregătiţi şi cred că pot face o astfel de declaraţie deoarece am peste 9000 de ore de zbor, peste 2600 de aterizări executate perfect pe teren accidentat şi am pregătit sute de tineri care iubesc avioanele”, a spus Ruxanda Miheş Agache. Aceasta a privi timp de opt ore spectacolul şi nu a putut să nu lăcrimeze cînd şi-a adus aminte de modul în care a părăsit Forţele Aeriene. “În 1972 am efectiat ultimul zbor, deoarece Securitatea se temea să nu părăsesc România la bordul avionului meu, deoarece zburam foarte bine. Nu aveam de gînd să fac aşa ceva şi am suferit enorm cînd mi s-a spus că trebuie să pregătesc pista pentru colegii mei. Niciodată nu m-am gîndit să părăsesc ţara mea, chiar dacă am o pensie mizeră, după mai bune de 30 de ani de experienţă ”, a mai spus Ruxanda Miheş Agache. Alături de aceasta se afla Elena Bulgariu, prima femeie care a pilotat un elicopter. Aceasta are 74 de ani şi a zburat pentru prima dată în 1977 cu un elicopter Alouette. “Am zburat ultima oară în 1981, după 10.000 de ore de zbor şi după ce am stabilit recordul de zbor la înălţimea de 6400 de m. Am îndeplinit numeroase misiunu de salvare şi am instruit peste 150 de piloţi. La început oamenii mă priveau cu neîncredere, deoarece nimeni nu credea că o femeie este capabilă să piloteze, dar le-am dovedit contrariul”, a mai spus Elena Bulgaru. Cei care iubesc cerul şi zborul, nu au putut să nu remarce prezenţa la ROIAS a singurului cosmonaut roman, Dumitru Prunariu. Acesta, pe lîngă pasiunea pentru avioane, a mai avut un motiv pentru care a venit la spectacolul aerian: fiul său a pilotat unul dintre avioanele Aeroclubului Român chiar la cîteva minute d la deschiderea show-ului. “Chiar dacă sînt cosmonaut, nu aş fi putut ajunge pe MIR dacă nu aş fi pilotat înainte avioane. Spectacolul este deosebit şi mă bucur că pot lua parte la stfel de evenimente. Acest lucru înseamnă că oamenii iubesc avioanele şi că au nevoie de acest tip de manifestări”, a declarat Dumitru Prunariu.