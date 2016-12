Primele locuinţe ieftine ajung la proprietari

Programul de locuinţe ieftine, demarat de Primăria Constanţa, la iniţiativa primarului Radu Mazăre, în anul 2008, începe să devină realitate. Nu puţini au fost cei care, deşi s-au înscris în program, erau sceptici în ceea ce priveşte finalizarea locuinţelor, considerând că a fost doar o strategie de campanie electorală. În realitate, programul de locuinţe ieftine gândit de Primăria Constanţa se doreşte a fi un real ajutor dat tinerilor din Constanţa pentru a putea să-şi ia o casă şi să pună bazele unei familii. La doi ani de la lansarea programului, primarul Radu Mazăre anunţă predarea primelor chei de la locuinţele construite. “Mulţi nu au crezut în acest program, care a adunat, totuşi, peste 20.000 de cereri de locuinţe ieftine. Am dovedit încă o dată, la Constanţa, că în situaţie de criză se poate face treabă şi, drept dovadă, săptămâna viitoare voi înmâna cheile pentru primele 5-600 de apartamente ieftine pentru tineri. Este o mare realizare, în condiţiile în care portocaliii ăştia distrug tot. Noi. la Constanţa, am fost singurii care am construit, lucru care, de fapt, trebuia să se întâmple în toată ţara”, a declarat primarul Radu Mazăre. Construirea de locuinţe ieftine a fost îngreunată de situaţia financiară dificilă prin care a trecut România, mai ales că băncile au evitat să susţină cu credite firmele angrenate în acest program. Constructorii spun că a fost greu şi că, uneori, au fost la un pas să renunţe, dar, pe ultima sută de metri, au găsit resursele necesare pentru a continua acest program. “Câştigul nostru ca societate este aproape zero. Nu am făcut aceste locuinţe pentru profit. Programul demarat de primărie are tentă socială, aşa că a trebuit să venim cu cele mai mici preţuri. Construirea de locuinţe ieftine a fost foarte bine venită în anul 2009, când piaţa construcţiilor a căzut foarte mult. Noi am reuşit să ne menţinem pe linia de plutire. Acesta a fost ajutorul principal pe care l-am primit de la acest program”, au declarat reprezentanţii societăţilor de construcţii implicate în acest program. Şi aşa cum anunţa chiar primarul Mazăre, săptămâna viitoare vor fi înmânate şi primele chei de la locuinţe. În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Local Municipal Constanţa, consilierii au aprobat o hotărâre privind însuşirea cotelor părţi de teren corespunzătoare apartamentelor din blocurile BN5 şi BN6 din strada Baba Novac nr. 177 şi BN12 şi BN13 din strada Baba Novac nr. 181. Este vorba, de fapt, despre cadastrul şi intabularea locuinţelor făcute de municipalitate.