Primele locuinţe sociale, finalizate în iunie

EXEMPLU Lucrările la cartierul de locuinţe sociale \"Henri Coandă\" sunt în plină desfăşurare, primul bloc urmând să fie dat în folosinţă la începutul lunii iunie. Municipalitatea a găsit astfel soluţia cea mai bună pentru a acorda o locuinţă constănţenilor fără venituri sau cu venituri reduse care nu le permit nici măcar plata unei chirii. Proiectul, unicat în România, a suferit, de anul trecut şi până în prezent, o serie de modificări care au condus la eficientizarea lui. Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Constanţa de ieri a avut loc chiar în cartierul de locuinţe sociale, în unul din blocurile aflate în construcţie, cu participarea senatorului PSD Nicolae Moga şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu. “Noi am reuşit să facem ceea ce am promis. Poate că am fi realizat şi mai multe dacă ne-ar fi ajutat şi Bucureştiul. Acum cinci săptămâni, eu, împreună cu primarul Mazăre, puneam piatra de temelie a cartierului social. Acum ne aflăm în unul din blocurile care va fi gata peste o lună. Este incredibil cât de repede s-a mişcat constructorul!”, a declarat Constantinescu. La rândul său, primarul Mazăre a afirmat că atât proiectul de locuinţe ieftine pentru tineri cât şi cartierul de locuinţe sociale “Henri Coandă” nu ar fi putut fi realizate fără aportul CJC şi al societăţilor care au contribuit la realizarea infrastructurii şi a utilităţilor. În cadrul şedinţei extraordinare de ieri, consilierii locali au votat şi aprobat în unanimitate cuantumul chiriilor pentru unităţile locative din Campusul social „Henri Coandă”. “Cei care vor locui în acest cartier sunt împărţiţi în trei categorii: cei foarte amărâţi care nu vor plăti nimic, cei care vor plăti doar contravaloarea utilităţilor şi cei care vor plăti şi o chirie modică pe lângă contravaloarea utilităţilor”, a declarat Mazăre.

CHIRIE MODICĂ Potrivit proiectului de hotărâre, chiria lunară pentru o cameră ar fi urmat să fie de 50 de lei, pentru două camere, 75 de lei, iar pentru 3 camere, 100 de lei. Viceprimarul Constanţei Gabriel Stan a propus un amendament care a fost şi aprobat: “Propun modificarea articolului 1 al hotărârii astfel: chiria pentru apartamentul cu o cameră să fie 30 de lei, pentru un apartament cu două camere să fie 50 de lei şi pentru un apartament cu 3 camere să fie de 70 de lei”. Primarul Mazăre a declarat că efortul bugetar pentru finalizarea proiectului nu este atât de mare. “Pentru fiecare suflet care intră în acest cartier, municipalitatea cheltuieşte aprox. 2.300 de euro. Putem să cheltuim din banii oraşului această sumă pentru un copil sau pentru o mamă care, în prezent, locuieşte în condiţii greu de imaginat”, a spus Mazăre. La şedinţă au participat şi câţiva beneficiari ai proiectului, cărora primarul le-a făcut o serie de precizări. “Aţi văzut cu ce dotări predăm noi aceste locuinţe! Cu plită electrică, cu frigider, cu paturi pentru fiecare cameră şi cabină de duş. Cei care au mobilă sau diverse lucruri pe care vor să le aducă cu ei trebuie să anunţe membrii Comisiei de analiză a dosarelor depuse pentru locuinţe sociale. Poate unii nu vor pat pentru că au o canapea extensibilă! Voi trebuie să vă gospodăriţi singuri, pentru că aici nu suntem la cămin să spunem că nu puteţi aduce nimic. Fiecare se gospodăreşte cum doreşte înăuntru. Doar plita electrică nu poate fi înlocuită cu aragaz cu butelie pentru că nu ne permit pompierii acest lucru”, a explicat Mazăre. Primarul a mai spus că locuinţele ar fi putut fi mai mari dar, având în vedere că în România nu se construieşte nimic, ceea ce se face la Constanţa este un exemplu. Mazăre a adăugat că, săptămâna viitoare, când probabil va avea loc ultima şedinţă ordinară din acest mandat, se va supune aprobării regulamentul Campusului social „Henri Coandă”. El a precizat că în cartierul social vor fi şi apartamente cu mai mult de 3 camere, în funcţie de numărul membrilor familiei. “Vom avea apartamente şi cu patru sau cinci camere, care sunt deja în execuţie”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Tehnice şi de Achiziţii din cadrul Primăriei, Ion Marica.