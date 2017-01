Primele măsuri din noul PNDR, la finalul lui februarie

Comisia Europeană (CE) va transmite, până la finele lunii ianuarie, observațiile finale și un acord de principiu pentru primele măsuri din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), astfel încât în ultima săptămână din februarie să se poată deschide sesiunile pentru primirea proiectelor, a declarat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Turtoi. “De la începutul anului, noi am trimis oficial scrisori la CE prin care îi rugăm să grăbească evaluarea programului (PNDR - n.r.) și să închidă comentariile pe măsuri. Am avut o întâlnire finală în luna noiembrie din 2014, dar se pare că se tot redeschid discuții pe comentarii, de formă, nu de fond, care întârzie procesul privind acordul pe măsuri. Acum am primit răspuns că până la sfârșitul lunii ianuarie o să ne trimită observațiile finale și un acord de principiu pentru trei măsuri, respectiv pentru investiții în ferme, tineri fermieri și sprijinul pe LEADER, iar cât de curând și observațiile finale pe toate măsurile din PNDR, astfel încât să închidem discuțiile pe întreg programul și să putem lansa toate măsurile de finanțare", a precizat Turtoi. Oficialul MADR a menționat că toate aceste aspecte vor fi discutate cu Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, la reuniunea Consiliului de Miniștri ai Agriculturii din 26 - 27 ianuarie 2014, de la Bruxelles. "Trebuie să avem un acord de principiu pe cele trei măsuri, prin care să se spună că a fost încheiată negocierea tehnică. Luni (26 ianuarie - n.r.) voi merge împreună cu ministrul Agriculturii (Daniel Constantin - n.r.) la Consiliul de Miniștri de la Bruxelles, unde vom avea o întâlnire cu comisarul Phil Hogan, iar subiectul principal va fi legat de accelerarea analizei PNDR. Am avut o discuție anul trecut, care se tot lungește cu tot felul de observații ciudate, de formă, nu de fond, și care ne pun să detaliem anumite observații care, de altfel, au fost închise. Acum vor să intre în mai multe detalii, deși au fost de acord ca în noul PNDR să nu intrăm în toate detaliile posibile, ca să nu fim nevoiți să modificăm programul în cazul în care anumite lucruri trebuie interpretate altfel. Am convenit să lăsăm doar un cadru general și să intrăm în detalii în legislația națională. Vom încerca acum să le reformulăm, ca să le înțeleagă, dar să nu le prindem în program, pentru că, în caz contrar, dacă un principiu de selecție trebuie interpretat altfel, trebuie să schimbăm din nou PNDR", a explicat George Turtoi.

Toate proiectele din noul PNDR, mai puțin cele pe măsurile privind tinerii fermieri și fermele mici, se vor depune online și vor fi sesiuni continue pe parcursul unui an, cu rapoarte de selecție lunare sau trimestriale, în funcție de numărul proiectelor depuse. Noul PNDR 2014 - 2020 are alocată o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite României, iar 1,347 miliarde de euro - contribuția națională.