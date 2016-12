Primele nereguli la navele comerciale din port

Echipe mixte formate din reprezentanţi ai Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor din România, ai sindicatelor navigatorilor, autorităţilor portuare şi voluntari au început ieri controalele la toate navele din Portul Constanţa trase la cheu. Este pentru al doilea an consecutiv când se derulează o acţiune de o asemenea anvergură, iar scopul este acela de a combate munca în condiţii grele la bordul navelor comerciale, dar şi standardul redus al acestora. Prima verificare realizată de echipa mixtă la bordul navei “Al Mortada”, sub pavilion Insulele Comore, aflată în Dana 8, a scos la iveală o serie de nereguli. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, totodată reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor în România, Adrian Mihălcioiu, coordonator al acestor verificări în ţara noastră, principalele probleme ale celor 20 de marinari de pe “Al Mortada” sunt salariile foarte mici, dar şi faptul că au o întârziere la plată de trei luni. “Salariile sunt sub limita acceptată internaţional de 1.250 de dolari. De exemplu, timonierul are 500 de dolari, în timp de ofiţerul III - 1.200 de dolari. Ei spun tot timpul că primesc, la bord, nişte avansuri de 50 de dolari, 20 de dolari şi acasă alocaţii, iar când termină contractul, primesc toţi banii”, a declarat Mihălcioiu. În plus, liderul sindical a afirmat că oamenii nu aveau semnate contractele colective de muncă, deşi statul Comoro şi-a asumat Convenţia internaţională privind munca pe mare (MLC 2006). “Contractele în vigoare pe care le aveau erau destul de sărace în ceea ce priveşte drepturile navigatorilor. De asemenea, s-a constatat că nava nu era asigurată, iar condiţiile unde mâncau marinarii nu erau conforme Convenţiei Maritime 2006”, a arătat Mihălcioiu. Ca urmare a neregulilor constatate în timpul controlului, comandantul, dar şi armatorul navei au primit avertisment cu propunerea de a îndrepta cât mai repede aceste probleme. “Noi nu putem da amenzi. Odată ce MLC 2006 va fi ratificată şi de ţara noastră, inspectorii Autorităţii Navale Române vor putea reţine nava până la reglementarea problemei existente la bord. Probabil că armatorilor nu o să le mai convină să navigheze cu astfel de nave şi vor evita să mai vină în porturile noastre”, a spus Mihălcioiu. Controale de acest gen s-au derulat pe tot parcursul zilei de ieri şi vor continua până la sfârşitul săptămânii, în fiecare zi, simultan, în toate porturile de la Marea Neagră (Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina, România, Bulgaria). O statistică sumbră arată că pe Marea Neagră navighează cele mai vechi şi nesigure vapoare din flota mondială, fapt pentru care este cunoscută şi ca Marea Ruşinii.